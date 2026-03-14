Руди Гобер: «Оклахома» – отличный пример нужного нам образа мышления»

Руди Гобер порассуждал о проблемах «Миннесоты».

«Тимбервулвз» только что прервали серию из трех поражений подряд. Центровой Руди Гобер задумался о необходимых изменениях в команде перед матчем с действующим чемпионом.

«Оклахома» – отличный пример того, что нам нужно в плане образа мышления. Речь не о таланте. А о готовности полностью погрузиться в нужды команды, оставить все остальное на откуп игре.

Это коллектив, который выкладывается в каждом матче. Независимо от того, кто находится на площадке. Все 48 минут. Встреча с ними – именно то, что нам нужно, с нетерпением жду ее.

В последних матчах нам не хватает такого настроя. Когда такое начинается, нам надо помогать друг другу. Все начинается на индивидуальном уровне, а потом уже выходит на коллективный. Помогать и спрашивать друг с друга. У нас отличные взаимоотношения, уважение в команде. Мы боремся за титул. Так что это должно быть абслютно реально», – поделился француз.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
