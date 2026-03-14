Джоэл Эмбиид может вернуться в строй к концу следующей недели
Ник Нерс прокомментировал состояние Джоэла Эмбиида.
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не участвует в матчах с 27 февраля.
«Он вернулся на паркет в пятницу. Пока не с командой, но проводит индивидуальные тренировки. Чувствует себя лучше. Хорошо поработал вчера.
Нужно вернуть форму, все такое. Как обычно.
Не хочу ничего прогнозировать, но возвращение во время гостевого турне возможно», – заявил главный тренер Ник Нерс.
«Сиксерс» проведут встречу дома в воскресенье, а потом направятся в 3-матчевое турне до конца следующей недели.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sixers Wire
