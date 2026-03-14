Джоэл Эмбиид может вернуться в строй к концу следующей недели

Ник Нерс прокомментировал состояние Джоэла Эмбиида.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид не участвует в матчах с 27 февраля.

«Он вернулся на паркет в пятницу. Пока не с командой, но проводит индивидуальные тренировки. Чувствует себя лучше. Хорошо поработал вчера.

Нужно вернуть форму, все такое. Как обычно.

Не хочу ничего прогнозировать, но возвращение во время гостевого турне возможно», – заявил главный тренер Ник Нерс.

«Сиксерс» проведут встречу дома в воскресенье, а потом направятся в 3-матчевое турне до конца следующей недели.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sixers Wire
Келли Убре выбыл минимум на 2 недели из-за растяжения связок левого локтя
12 марта, 04:24
Джоэл Эмбиид пропустит еще минимум 1 неделю
7 марта, 04:44
Джоэл Эмбиид пропустит минимум 3 игры из-за растяжения косой мышцы живота
1 марта, 04:24
Рекомендуем
Главные новости
«Это изменило ход игры». Адебайо недоволен пропущенным нарушением правил в клатче проигранного матча с «Орландо»
9 минут назад
Кубок России. «Финал четырех». МБА-МАИ одолел «Пари НН» и впервые стал обладателем Кубка
36 минут назад
Джей Ар Холден: «Мой первый год с Мессиной, даже первые два... если бы я мог уйти, я бы ушел»
48 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с ЦСКА, «Локомотив-Кубань» примет «Автодор»
сегодня, 08:41
Виктор Вембаньяма заставил Гранта Уильямса передумать и побежать от кольца
сегодня, 08:27Видео
Расселл Уэстбрук – Крису Данну: «Ты кто вообще? Никто. Уноси свою никчемную задницу отсюда!»
сегодня, 08:03
Редик о нырке Джеймса за мячом: «За 23 года я не видел, чтобы он так вытягивался. Так играют на победу»
сегодня, 07:46
Кавай Ленард травмировал голеностоп и не смог доиграть матч
сегодня, 07:10
Джей Ар Холден: «Люди не понимают, насколько велик Сергей Кущенко. Я навсегда в долгу перед ним»
сегодня, 06:56
Джеймс о победном попадании Дончича: «Шикарный бросок от невероятного игрока поколения»
сегодня, 06:34
Ко всем новостям
Последние новости
НБА. «Оклахома» сыграет с «Миннесотой», «Торонто» встретится с «Детройтом» и другие матчи
сегодня, 10:16
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция сыграет с Нигерией, Италия – против Испании и другие матчи
сегодня, 10:03
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» – против «Цедевиты Олимпии» и другие матчи
сегодня, 09:34
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится со «Страсбуром», «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком»
сегодня, 09:26
Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Милан», «Ваноли Кремона» – «Брешию» и другие матчи
сегодня, 09:20
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ», «Мерсин» встретится с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 09:12
ACB. «Реал» встретится с «Форса Льейда», «Ховентуд» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 09:05
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет АЕК, «Паниониос» – «Олимпиакос»
сегодня, 08:52
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия крупно уступила Франции, США разгромила Италию и другие результаты
сегодня, 03:40
ACB. «Тенерифе» крупно обыграл «Валенсию», «Мурсия» победила «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 22:15
Рекомендуем