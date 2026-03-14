Чима Монеке: «За исключением Саши Везенкова, в Евролиге нет никого лучше на моей позиции»

Чима Монеке высоко оценивает свой уровень.

30-летний тяжелый форвард из Нигерии Чима Монеке проводит успешный сезон в «Црвене Звезде», набирая 14,1 очка, 6,8 подбора, 2 передачи и 1 перехват за 26,7 минуты в среднем в Евролиге.

«Некоторым нужно завершить карьеру, чтобы оценить свой путь. Знаю, что многим людям с консервативным мышлением кажется, что я не сконцентрирован на баскетболе, потому что у меня куча дел за пределами площадки: подкаст, канал на Youtube. Но это просто глупость. Рано или поздно признание ко мне придет.

Я знаю свое место в этой лиге. За исключением Саши Везенкова, нет никого лучше на моей позиции», – заявил баскетболист.