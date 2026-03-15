Кубок России. «Финал четырех». МБА-МАИ одолел «Пари НН» и впервые стал обладателем Кубка

15 марта во Владивостоке прошли финальные матчи Кубка России.

МБА-МАИ впервые в своей истории стал обладателем Кубка России, до этого москвичам доставалась только бронза. В финале команда оказалась сильнее «Пари НН».

«Динамо-Владивосток» обыграло ЦСКА-2 в матче за 3-е место.

Кубок России

Финал четырех 

Владивосток

Матч за 3-е место

Динамо-Владивосток – ЦСКА-2 – 74:68

ДИНАМО В: Кроули (19 + 8 подборов), Смит (18), Ершов (13), Аксенов (13).

ЦСКА-2: Орешников (16), Никонов (13), Тюлюбаев (9 + 6 подборов), Новиков (8 + 8 подборов + 8 передач).

15 марта, 9:00

Финал

Пари Нижний Новгород – МБА-МАИ – 67:68 (24:23, 10:16, 12:15, 21:14)

ПАРИ НН: Попов (15), Карпенков (14 + 10 подборов), Хоменко (9 + 7 подборов + 8 передач), Хвостов (8).

МБА-МАИ: Зубков (14 + 11 подборов), Савков (10 + 6 передач), Зайцев (10 + 6 подборов), Гудумак (9).

15 марта, 12:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Судя по приведенной статистике в кубке России играют 4х4 и без замен))
Ответ Joe Burrow
Да, качество игры не очень высокое)
