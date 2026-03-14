  • «Для всего есть правильные моменты». Нандо Де Коло готов завершить игровую карьеру в случае победы в Евролиге
«Для всего есть правильные моменты». Нандо Де Коло готов завершить игровую карьеру в случае победы в Евролиге

Нандо Де Коло прокомментировал свое будущее.

38-летний двукратный чемпион и MVP Евролиги Нандо Де Коло перешел в «Фенербахче» по ходу сезона.

«Если мы возьмем Евролигу, завершу ли я карьеру? Да, думаю, так и будет. Не потому что уже хватит. Просто в жизни бывают правильные моменты для всего.

Я все еще первым прихожу на тренировки и счастлив выходить на площадку, но у меня семья, три дочери и карьера за пределами паркета. Недалеко от него, но посмотрим», – поделился защитник.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Arena Sport
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Желаю Нандо ещё поиграть)
Летит время …
Вот уже и Нандо подумывает о пенсии !!!
Материалы по теме
Шарунас Ясикявичюс: «Мне не нравится ФИБА. Не думаю, что приход НБА приведет к улучшениям. Но надо искать способы двигаться дальше»
вчера, 15:32
Евролига. «Црвена Звезда» победила «Фенербахче», «Барселона» уступила «Хапоэлю Тель-Авив»
13 марта, 22:20
Црвена Звезда – Фенербахче: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 13 марта 2026
13 марта, 17:30Пользовательская новость
Рекомендуем
Главные новости
Джош Гидди: «Игра изменилась, и трипл‑даблы уже не значат то же, что раньше»
8 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС играет с ЦСКА, «Локомотив-Кубань» победил «Автодор»
13 минут назадLive
Кендрик Перкинс об Алперене Шенгюне: «Нельзя выкладываться на 110% в нападении и лишь 40% в защите»
39 минут назад
Дэвид Адельман: «Маркус Смарт – причина нашего поражения от «Лейкерс»
сегодня, 13:32
НБА. «Оклахома» сыграет с «Миннесотой», «Торонто» встретится с «Детройтом» и другие матчи
сегодня, 12:30
Фред Ванвлит призвал «заткнуться нахрен» и поумерить хайп в отношении «Сан-Антонио»
сегодня, 12:16
«Это изменило ход игры». Адебайо недоволен пропущенным нарушением правил в клатче проигранного матча с «Орландо»
сегодня, 11:55
Кубок России. «Финал четырех». МБА-МАИ одолел «Пари НН» и впервые стал обладателем Кубка
сегодня, 11:28
Джей Ар Холден: «Мой первый год с Мессиной, даже первые два... если бы я мог уйти, я бы ушел»
сегодня, 11:16
Виктор Вембаньяма заставил Гранта Уильямса передумать и побежать от кольца
сегодня, 08:27Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» победил «Цедевита Олимпию» и другие матчи
сегодня, 14:22
Владимир Дячок: «Надо создать условия, чтобы все команды Единой лиги ВТБ участвовали в Кубке России»
сегодня, 14:18
Томас Уолкап и Саша Везенков могут вернуться в матче с «Фенербахче»
сегодня, 13:59
Андрей Зубков – MVP «Финала четырех» Кубка России
сегодня, 13:44
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция сыграет с Нигерией, Италия – против Испании и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет АЕК, «Паниониос» – «Олимпиакос»
сегодня, 12:30
ACB. «Реал» встретится с «Форса Льейда», «Ховентуд» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ», «Мерсин» встретится с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Милан», «Ваноли Кремона» – «Брешию» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится со «Страсбуром», «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком»
сегодня, 12:30
Рекомендуем