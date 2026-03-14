«Для всего есть правильные моменты». Нандо Де Коло готов завершить игровую карьеру в случае победы в Евролиге
Нандо Де Коло прокомментировал свое будущее.
38-летний двукратный чемпион и MVP Евролиги Нандо Де Коло перешел в «Фенербахче» по ходу сезона.
«Если мы возьмем Евролигу, завершу ли я карьеру? Да, думаю, так и будет. Не потому что уже хватит. Просто в жизни бывают правильные моменты для всего.
Я все еще первым прихожу на тренировки и счастлив выходить на площадку, но у меня семья, три дочери и карьера за пределами паркета. Недалеко от него, но посмотрим», – поделился защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Arena Sport
Вот уже и Нандо подумывает о пенсии !!!