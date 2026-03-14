Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен из-за убийства болельщика
Столкновение болельщиков ПАОКа и «Ариса» привело к трагедии.
ПАОК объявил о переносе домашнего матча из-за убийства болельщика команды. 20-летний молодой человек погиб в инциденте с 23-летним фанатом «Ариса».
Болельщик сам пришел в полицию со своим адвокатом и заявил о самозащите. По его словам, к нему подошла группа людей, и он заколол жертву в ходе конфронтации. Инцидент случился в четверг.
Фанату предъявлены обвинения в умышленном убийстве и незаконном хранении и использовании оружия.
У обвиняемого также зафиксированы травмы на голове, включая лицо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SDNA
