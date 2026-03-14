  • Георгий Жбанов о победе над «Енисеем»: «В Красноярск приехал совсем другой коллектив, контролировали игру»
Георгий Жбанов прокомментировал последний матч с «Енисеем» в «регулярке».

«Зенит» закрыл сезонную серию с «Енисеем» со счетом 3-1, одержав гостевую победу (74:71). Единственной неудачей в этом чемпионате стала первая игра в Красноярске.

Команда из Санкт-Петербурга продлила победную серию из 9 матчей.

«Ехали в Красноярск брать реванш за прошлое поражение. Приехал совсем другой коллектив, другой тренер, другие игроки, поэтому игра получилась совершенно другой, нежели первая здесь в Красноярске. Все было хорошо, контролировали игру, за исключением, наверное, моих эмоций, которым я дал волю, и «Енисей» благодаря им смог сократить счет и завести нас в концовку. А так все нормально, все контролировали.

По прилете легли по московскому времени, встали тоже по московскому, поэтому старались минимизировать все эти потери энергии и получилось, я думаю, неплохо», – поделился форвард Георгий Жбанов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
