Йовица Арсич о поражении от «Зенита»: «Чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут»

Йовица Арсич прокомментировал исход домашнего матча с «Зенитом».

«Енисей » обыграл «Зенит » в первой домашней очной встрече этого сезона Лиги ВТБ, но потом дважды уступил в гостях. Последняя игра закончилась поражением на 50 очков.

4-й матч команд в нынешнем чемпионате в Красноярске остался за петербуржцами – 74:71, но хозяева боролись за победу до последних секунд матча.

«Поздравляю «Зенит» с победой – они контролировали игру с самого начала. Мы старались выглядеть лучше, чем в предыдущем матче, который проиграли. Сегодня у нас была хорошая энергия, некоторые вещи получались лучше, чем раньше, но, чтобы обыгрывать такого соперника, нужно показывать качественный баскетбол все 40 минут. Мы не реализовали несколько открытых бросков и проиграли несколько подборов.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на следующей игре, где у нас будут равные шансы. Я не ожидаю легкого матча: «Самара» играет намного лучше, чем месяц назад, поэтому нас ждет серьезное испытание. Но я верю, что мы сможем одержать победу», – заявил главный тренер Йовица Арсич.