Зайон Уильямсон провел 51-й матч в «регулярке» и гарантировал себе зарплату в 25,3 миллиона долларов на следующий сезон

Зайон Уильямсон выполнил еще одно из условий контракта.

Зарплата форварда Зайона Уильямсона в 42,2 миллиона долларов на сезон-2026/27 была полностью негарантирована перед началом сезона.

Матч против «Хьюстона» (105:107) стал для баскетболиста 51-м в нынешнем чемпионате. Это позволило Уильямсону довести гарантированную сумму с 16,9 до 25,3 миллиона.

Форвард проводит 6-й сезон в НБА . Он полностью пропустил чемпионат-2021/22 и отыграл 214 матчей за предыдущие 5 розыгрышей.