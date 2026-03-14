  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Зайон Уильямсон провел 51-й матч в «регулярке» и гарантировал себе зарплату в 25,3 миллиона долларов на следующий сезон
13

Зайон Уильямсон выполнил еще одно из условий контракта.

Зарплата форварда Зайона Уильямсона в 42,2 миллиона долларов на сезон-2026/27 была полностью негарантирована перед началом сезона.

Матч против «Хьюстона» (105:107) стал для баскетболиста 51-м в нынешнем чемпионате. Это позволило Уильямсону довести гарантированную сумму с 16,9 до 25,3 миллиона.

Форвард проводит 6-й сезон в НБА. Он полностью пропустил чемпионат-2021/22 и отыграл 214 матчей за предыдущие 5 розыгрышей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика ESPN Бобби Маркса
logoЗайон Уильямсон
logoНБА
logoНовый Орлеан
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Оземпик помогает с контрактом. Хотелось бы более конкурентных Пеликанс в следующем сезоне, но в сильный прирост веры немного.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
