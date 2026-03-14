  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
1

Шарунас Ясикявичюс: «Мне не нравится ФИБА. Не думаю, что приход НБА приведет к улучшениям. Но надо искать способы двигаться дальше»

Шарунас Ясикявичюс критически оценивает европейские инициативы НБА.

Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал новый европейский турнир от НБА в сотрудничестве с ФИБА, который должен быть запущен в 2027 году.

«Можно говорить все, что угодно, но клубы должны преследовать свои интересы. Этим мы и занимаемся.

Все жалуются. Мне самому не нравится ФИБА. Они повсюду. Нам придется найти способы двигаться дальше даже с ее участием.

Не думаю, что приход НБА в Европу что-то улучшит. У нас и так есть фанаты, телевизионные контракты. Конечно, у НБА особый опыт и, вероятно, новые идеи. Но меня беспокоит будущее наших болельщиков и европейского баскетбола.

Сейчас только много слухов, и никто не знает, что именно произойдет», – заключил специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
logoЕвролига
logoНБА
logoШарунас Ясикявичюс
logoФенербахче
Лига Европы под эгидой НБА
logoФИБА
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Нравится , не нравится ...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генменеджер «Фенербахче»: «Печально видеть, как владельцы теряют время на борьбу друг с другом вместо развития баскетбола»
13 марта, 16:05
Шарунас Ясикявичюс вернулся в Стамбул после вынужденной задержки в Дубае
4 марта, 13:14
Армандо Бейкот и спортивный директор «Фенербахче» не могут вылететь из ОАЭ
1 марта, 17:02
Рекомендуем
Главные новости
Кендрик Перкинс об Алперене Шенгюне: «Нельзя выкладываться на 110% в нападении и лишь 40% в защите»
13 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с ЦСКА, «Локомотив-Кубань» принимает «Автодор»
сегодня, 13:42Live
Дэвид Адельман: «Маркус Смарт – причина нашего поражения от «Лейкерс»
сегодня, 13:32
НБА. «Оклахома» сыграет с «Миннесотой», «Торонто» встретится с «Детройтом» и другие матчи
сегодня, 12:30
Фред Ванвлит призвал «заткнуться нахрен» и поумерить хайп в отношении «Сан-Антонио»
сегодня, 12:16
«Это изменило ход игры». Адебайо недоволен пропущенным нарушением правил в клатче проигранного матча с «Орландо»
сегодня, 11:55
Кубок России. «Финал четырех». МБА-МАИ одолел «Пари НН» и впервые стал обладателем Кубка
сегодня, 11:28
Джей Ар Холден: «Мой первый год с Мессиной, даже первые два... если бы я мог уйти, я бы ушел»
сегодня, 11:16
Виктор Вембаньяма заставил Гранта Уильямса передумать и побежать от кольца
сегодня, 08:27Видео
Расселл Уэстбрук – Крису Данну: «Ты кто вообще? Никто. Уноси свою никчемную задницу отсюда!»
сегодня, 08:03
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» победил «Цедевита Олимпию» и другие матчи
35 минут назад
Владимир Дячок: «Надо создать условия, чтобы все команды Единой лиги ВТБ участвовали в Кубке России»
39 минут назад
Томас Уолкап и Саша Везенков могут вернуться в матче с «Фенербахче»
58 минут назад
Андрей Зубков – MVP «Финала четырех» Кубка России
сегодня, 13:44
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция сыграет с Нигерией, Италия – против Испании и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет АЕК, «Паниониос» – «Олимпиакос»
сегодня, 12:30
ACB. «Реал» встретится с «Форса Льейда», «Ховентуд» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ», «Мерсин» встретится с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Милан», «Ваноли Кремона» – «Брешию» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится со «Страсбуром», «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком»
сегодня, 12:30
Рекомендуем