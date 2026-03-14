Шарунас Ясикявичюс: «Мне не нравится ФИБА. Не думаю, что приход НБА приведет к улучшениям. Но надо искать способы двигаться дальше»
Шарунас Ясикявичюс критически оценивает европейские инициативы НБА.
Главный тренер «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал новый европейский турнир от НБА в сотрудничестве с ФИБА, который должен быть запущен в 2027 году.
«Можно говорить все, что угодно, но клубы должны преследовать свои интересы. Этим мы и занимаемся.
Все жалуются. Мне самому не нравится ФИБА. Они повсюду. Нам придется найти способы двигаться дальше даже с ее участием.
Не думаю, что приход НБА в Европу что-то улучшит. У нас и так есть фанаты, телевизионные контракты. Конечно, у НБА особый опыт и, вероятно, новые идеи. Но меня беспокоит будущее наших болельщиков и европейского баскетбола.
Сейчас только много слухов, и никто не знает, что именно произойдет», – заключил специалист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
