Пэт Райли о 83 очках Бэма Адебайо: «Все, кто высказывают негативное мнение, просто пытаются привлечь к себе внимание. Попытка принизить историческое выступление»

Пэт Райли поделился эмоциями от рекорда Бэма Адебайо.

Центровой Бэм Адебайо набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном» и вышел на 2-е место в истории НБА с этим результатом, вызвав противоречивую реакцию в лиге и вокруг.

«Счастлив за него, он этого заслуживает. У него соответствующая рабочая этика. Скромный парень.

Это входит в один ряд с величайшими моментами и переживаниями. Никто не пришел в тот вечер с ожиданием подобного выступления. Но оно случилось. Видно было энергетику трибун. Внимание и отношение к Бэму.

После первой половины подумал, что если игра продолжится подобным образом, и Бэм будет действовать так агрессивно, они посадят соперника на фолы и покажут значительные цифры.

Когда он был на 70 очках, то решил, что ему надо дать зеленый свет. Споэльстра отлично перешел на зонную защиту. Ему не пришлось опекать один на один, страховать открывания. Это помогло ему сберечь энергию. На другой стороне площадки он беспрерывно атаковал.

Критика – полная чепуха. Все, кто высказывают негативное мнение, просто пытаются привлечь к себе внимание, набрать аудиторию, прорекламировать подкаст.

Критики совершенно несправедливы. Фолили и мы, и они. Такая же ситуация была с Уилтом Чемберленом , когда он набрал 100. Все это ерунда.

Они пытаются принизить историческое выступление, никакой объективности», – заключил президент «Майами » Пэт Райли .