Девин Букер подумывает об инвестициях в европейский баскетбол

Девин Букер прокомментировал европейский проект НБА.

Европейская лига под эгидой НБА должна стартовать в 2027 году. Кевин Дюрэнт и Лука Дончич уже связаны с возможным участием в новом турнире в статусе владельцев. Интерес к этому также высказывал Яннис Адетокумбо.

«Расширять зону охвата и создать новую лигу в Европе – прекрасная идея. Мечтаю о том, чтобы владеть спортивной командой в любой лиге. Надеюсь, что это произойдет.

Не думаю, что буду играть в Европе. Но, возможно, потренирую. Или займусь развитием игроков. В Испании или в Греции.

Пока не был в Мадриде, но хорошо проводил время в Барселоне», – поделился защитник «Финикса» Девин Букер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тони Каньямераса
32 очка и 2 штрафных Девина Букера в концовке принесли «Финиксу» победу над «Новым Орлеаном»
7 марта, 14:30Видео
Девин Букер готов сыграть против «Сакраменто»
3 марта, 07:51
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с ЦСКА, «Локомотив-Кубань» принимает «Автодор»
12 минут назадLive
Дэвид Адельман: «Маркус Смарт – причина нашего поражения от «Лейкерс»
22 минуты назад
НБА. «Оклахома» сыграет с «Миннесотой», «Торонто» встретится с «Детройтом» и другие матчи
сегодня, 12:30
Фред Ванвлит призвал «заткнуться нахрен» и поумерить хайп в отношении «Сан-Антонио»
сегодня, 12:16
«Это изменило ход игры». Адебайо недоволен пропущенным нарушением правил в клатче проигранного матча с «Орландо»
сегодня, 11:55
Кубок России. «Финал четырех». МБА-МАИ одолел «Пари НН» и впервые стал обладателем Кубка
сегодня, 11:28
Джей Ар Холден: «Мой первый год с Мессиной, даже первые два... если бы я мог уйти, я бы ушел»
сегодня, 11:16
Виктор Вембаньяма заставил Гранта Уильямса передумать и побежать от кольца
сегодня, 08:27Видео
Расселл Уэстбрук – Крису Данну: «Ты кто вообще? Никто. Уноси свою никчемную задницу отсюда!»
сегодня, 08:03
Редик о нырке Джеймса за мячом: «За 23 года я не видел, чтобы он так вытягивался. Так играют на победу»
сегодня, 07:46
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Зубков – MVP «Финала четырех» Кубка России
10 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция сыграет с Нигерией, Италия – против Испании и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет АЕК, «Паниониос» – «Олимпиакос»
сегодня, 12:30
ACB. «Реал» встретится с «Форса Льейда», «Ховентуд» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ», «Мерсин» встретится с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Милан», «Ваноли Кремона» – «Брешию» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится со «Страсбуром», «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком»
сегодня, 12:30
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» – против «Цедевиты Олимпии» и другие матчи
сегодня, 12:30
«Бостон» перевел Макса Шульгу на стандартный 2-летний контракт
сегодня, 12:29
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия крупно уступила Франции, США разгромила Италию и другие результаты
сегодня, 03:40
Рекомендуем