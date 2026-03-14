Девин Букер подумывает об инвестициях в европейский баскетбол

Девин Букер прокомментировал европейский проект НБА.

Европейская лига под эгидой НБА должна стартовать в 2027 году. Кевин Дюрэнт и Лука Дончич уже связаны с возможным участием в новом турнире в статусе владельцев. Интерес к этому также высказывал Яннис Адетокумбо.

«Расширять зону охвата и создать новую лигу в Европе – прекрасная идея. Мечтаю о том, чтобы владеть спортивной командой в любой лиге. Надеюсь, что это произойдет.

Не думаю, что буду играть в Европе . Но, возможно, потренирую. Или займусь развитием игроков. В Испании или в Греции.

Пока не был в Мадриде, но хорошо проводил время в Барселоне», – поделился защитник «Финикса » Девин Букер .