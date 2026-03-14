«Болезненный опыт». Даррин Питерсон преодолел проблемы со здоровьем и рассказал о пережитом

Даррин Питерсон прокомментировал свои медицинские проблемы.

Дебютный сезон главного претендента на 1-й номер драфта-2026 НБА Даррина Питерсона в студенческом баскетболе прошел неоднозначно.

Питерсон пропускал матчи и контролировал свое игровое время. Защитник поделился деталями своих проблем.

Спазмы, беспокоившие его по ходу сезона, начались после сборов в начале сентября. Игрок попал в больницу, где ему ставили капельницу. После этого в сезоне он уходил с площадки, когда чувствовал начало подобного состояния.

«У нас были сборы, на которых мы просто бегали. Без баскетбола. В какой-то момент у меня свело все тело. Общие спазмы, очень серьезная ситуация. Болезненный, травматичный опыт.

Как бы я ни старался бороться с ним в дальнейшем, в какой-то момент это становилось невозможным. Разум управляет твоим телом. Его не победишь.

Про меня говорили много глупостей, но я, конечно, мог все рассказать, а не давать людям повод сочинять. Сейчас все прекратилось. Никто не упоминает, как я заканчиваю матчи, даже забавно. Но меня это не волнует. Главное, что я чувствую себя хорошо», – рассказал баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Kansas City Star
А что за проблемы-то были? Панические атаки или что, по описанию непонятно
Ответ Артем Шелудков
Воспаление хитрости
Полгода назад Дибанцу называли №1 :)
Материалы по теме
Ассистент генменеджера НБА: «Кэмерон Бузер – победитель, на каждом уровне. Выигрывает везде, где появляется»
13 марта, 14:38
Генменеджер NCAA: «Даррин Питерсон стоит возможной головной боли»
13 марта, 14:20
Менеджер НБА: «Дибанца – легкий выбор под 1-м номером, но игра дается ему не так легко, как действительно великим»
13 марта, 14:05
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС играет с ЦСКА, «Локомотив-Кубань» победил «Автодор»
3 минуты назадLive
Кендрик Перкинс об Алперене Шенгюне: «Нельзя выкладываться на 110% в нападении и лишь 40% в защите»
29 минут назад
Дэвид Адельман: «Маркус Смарт – причина нашего поражения от «Лейкерс»
сегодня, 13:32
НБА. «Оклахома» сыграет с «Миннесотой», «Торонто» встретится с «Детройтом» и другие матчи
сегодня, 12:30
Фред Ванвлит призвал «заткнуться нахрен» и поумерить хайп в отношении «Сан-Антонио»
сегодня, 12:16
«Это изменило ход игры». Адебайо недоволен пропущенным нарушением правил в клатче проигранного матча с «Орландо»
сегодня, 11:55
Кубок России. «Финал четырех». МБА-МАИ одолел «Пари НН» и впервые стал обладателем Кубка
сегодня, 11:28
Джей Ар Холден: «Мой первый год с Мессиной, даже первые два... если бы я мог уйти, я бы ушел»
сегодня, 11:16
Виктор Вембаньяма заставил Гранта Уильямса передумать и побежать от кольца
сегодня, 08:27Видео
Расселл Уэстбрук – Крису Данну: «Ты кто вообще? Никто. Уноси свою никчемную задницу отсюда!»
сегодня, 08:03
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» победил «Цедевита Олимпию» и другие матчи
51 минуту назад
Владимир Дячок: «Надо создать условия, чтобы все команды Единой лиги ВТБ участвовали в Кубке России»
55 минут назад
Томас Уолкап и Саша Везенков могут вернуться в матче с «Фенербахче»
сегодня, 13:59
Андрей Зубков – MVP «Финала четырех» Кубка России
сегодня, 13:44
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция сыграет с Нигерией, Италия – против Испании и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет АЕК, «Паниониос» – «Олимпиакос»
сегодня, 12:30
ACB. «Реал» встретится с «Форса Льейда», «Ховентуд» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ», «Мерсин» встретится с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Милан», «Ваноли Кремона» – «Брешию» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится со «Страсбуром», «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком»
сегодня, 12:30
Рекомендуем