«Болезненный опыт». Даррин Питерсон преодолел проблемы со здоровьем и рассказал о пережитом

Даррин Питерсон прокомментировал свои медицинские проблемы.

Дебютный сезон главного претендента на 1-й номер драфта-2026 НБА Даррина Питерсона в студенческом баскетболе прошел неоднозначно.

Питерсон пропускал матчи и контролировал свое игровое время. Защитник поделился деталями своих проблем.

Спазмы, беспокоившие его по ходу сезона, начались после сборов в начале сентября. Игрок попал в больницу, где ему ставили капельницу. После этого в сезоне он уходил с площадки, когда чувствовал начало подобного состояния.

«У нас были сборы, на которых мы просто бегали. Без баскетбола. В какой-то момент у меня свело все тело. Общие спазмы, очень серьезная ситуация. Болезненный, травматичный опыт.

Как бы я ни старался бороться с ним в дальнейшем, в какой-то момент это становилось невозможным. Разум управляет твоим телом. Его не победишь.

Про меня говорили много глупостей, но я, конечно, мог все рассказать, а не давать людям повод сочинять. Сейчас все прекратилось. Никто не упоминает, как я заканчиваю матчи, даже забавно. Но меня это не волнует. Главное, что я чувствую себя хорошо», – рассказал баскетболист.