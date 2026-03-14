Пол Пирс: «Нет разницы, как ты набрал 83 очка в матче. Через 10 лет никто этого не вспомнит, 83 и точка»
Пол Пирс высоко оценил рекорд Бэма Адебайо.
Бэм Адебайо установил рекорд «Хит» по результативности и вышел на 2-е место в истории НБА по очкам за матч (83).
«83 – это 83. Не совсем так органично, как у Кобе. Более близкая игра.
Но если ты набрал 83 очка, нет разницы, как ты это сделал. Эта цифра никуда не денется. На следующий день выходили статьи, в которых говорили о рекорде со звездочкой, подобная лексика. Но через 10 лет никто не вспомнит этого, 83 очка в НБА и точка. Это достижение в любом случае», – заключил член Зала славы баскетбола Пол Пирс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Материалы по теме
Рекомендуем
Рекомендуем
Поэтому он прав, люди через 15 лет не будут помнить нюансы