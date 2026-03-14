  • Пол Пирс: «Нет разницы, как ты набрал 83 очка в матче. Через 10 лет никто этого не вспомнит, 83 и точка»
Пол Пирс: «Нет разницы, как ты набрал 83 очка в матче. Через 10 лет никто этого не вспомнит, 83 и точка»

Пол Пирс высоко оценил рекорд Бэма Адебайо.

Бэм Адебайо установил рекорд «Хит» по результативности и вышел на 2-е место в истории НБА по очкам за матч (83).

«83 – это 83. Не совсем так органично, как у Кобе. Более близкая игра.

Но если ты набрал 83 очка, нет разницы, как ты это сделал. Эта цифра никуда не денется. На следующий день выходили статьи, в которых говорили о рекорде со звездочкой, подобная лексика. Но через 10 лет никто не вспомнит этого, 83 очка в НБА и точка. Это достижение в любом случае», – заключил член Зала славы баскетбола Пол Пирс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Кто сумасшедшего с футбольной ветки выпустил? Огромная просьба забрать обратно, тут такого не надо.
Да он и там даром не нужен)
Как не крути, он прав. Никто не знает как набрал свои 100 Уилт, и я лично не помню как набрал 81 Кобе, помню броски с игры, а сколько было штрафных нет...

Поэтому он прав, люди через 15 лет не будут помнить нюансы
С другой стороны через 15 лет я буду помнить про Адебайо, что он был в олимпийской сборной и начетерил 83 очка, и все
так ты и не крути. игру Кобе показывают каждый год. вот и посмотрим будут ли показывать "перфоманс" адебайо.
В этом году 40 лет рекорду Джордана в плей-офф. И что то мне кажется что он рухнет от рук Вемби, Луки, Донована или Анта )
Как и самого Бэма. Не факт что даже в Майами его будут помнить.
Помните как Пирса увезли на коляске. А он еще вернулся и Бостон победили, но это уже не важно, все помнят пятнистые шорты.
