Дрэймонд Грин: «Виктор Вембаньяма – потусторонняя штука. Чтобы повторять за ним, нужно 4 человека»
Дрэймонд Грин порассуждал о статусе Виктора Вембаньямы в НБА.
Защитник «Бостона» Джейлен Браун заявил, что он лучший двусторонний игрок лиги, потому что Виктор Вембаньяма не человек.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин согласился с этой точкой зрения.
«Вемби – это такая потусторонняя штука. Не могу даже сказать, что сущность. Именно штука. Чтобы повторять за ним, нужно примерно 4 человека. Он настолько особенный.
Вембаньяма не лучший двусторонний игрок лиги, он что-то иное», – заявил Грин на своем подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Условно второго Вембаньямы не будет я в этом уверен