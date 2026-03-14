6

Дрэймонд Грин: «Виктор Вембаньяма – потусторонняя штука. Чтобы повторять за ним, нужно 4 человека»

Дрэймонд Грин порассуждал о статусе Виктора Вембаньямы в НБА.

Защитник «Бостона» Джейлен Браун заявил, что он лучший двусторонний игрок лиги, потому что Виктор Вембаньяма не человек.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин согласился с этой точкой зрения.

«Вемби – это такая потусторонняя штука. Не могу даже сказать, что сущность. Именно штука. Чтобы повторять за ним, нужно примерно 4 человека. Он настолько особенный.

Вембаньяма не лучший двусторонний игрок лиги, он что-то иное», – заявил Грин на своем подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Кракозябра римпротектор с броском почему нет таких как он при таких размерах?(может Чет но хз конкурировать с Вембой сложно) Реакция что он успевает при таких размерах
Условно второго Вембаньямы не будет я в этом уверен
Ренат Рыбка
Холмгрен для своих габаритов тоже очень подвижен и с броском, да и в защите он хорош
Sm0k1n
Его не так боятся как Вемби. Вот как сегодня Грант Уильямс даже не заходят, бояться просто на просто
Получается Браун прав и лучший он двусторонний)
