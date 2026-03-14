Дрэймонд Грин: «Виктор Вембаньяма – потусторонняя штука. Чтобы повторять за ним, нужно 4 человека»

Дрэймонд Грин порассуждал о статусе Виктора Вембаньямы в НБА.

Защитник «Бостона» Джейлен Браун заявил, что он лучший двусторонний игрок лиги, потому что Виктор Вембаньяма не человек.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин согласился с этой точкой зрения.

«Вемби – это такая потусторонняя штука. Не могу даже сказать, что сущность. Именно штука. Чтобы повторять за ним, нужно примерно 4 человека. Он настолько особенный.

Вембаньяма не лучший двусторонний игрок лиги, он что-то иное», – заявил Грин на своем подкасте.