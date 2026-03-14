Иман Шамперт о Леброне Джеймсе: «Он бросит тебе слепую передачу, и если тебя не будет в нужном месте, ты сядешь на скамейку»

Иман Шамперт рассказал о подходе Леброна Джеймса.

Иман Шамперт играл с Кармело Энтони и Леброном Джеймсом за время своей карьеры. Бывший защитник объяснил различия в подходе суперзвезд НБА.

«С Леброном я узнал, на что надо смотреть во время игры. Он объяснил мне, что я ничерта не понимаю, и удивлялся, что Мело меня ничему не научил.

Когда Мело называл мне схему, мне было стыдно сказать ему, что я не в курсе чего-либо. Серьезно. Мело постоянно говорил мне то, чего я не понимал. Но он не такой человек, чтобы сажать тебя после матча и объяснять, что-то рассказывать. Мело просто думает про себя: «Черт, от этого молодого нечего ожидать, мне надо делать больше, набрать еще 5 очков сверху. Это не его вина».

Брон же не снимает с тебя ответственности. Он просто совершит потерю, если ты не выйдешь на позицию. Отдаст слепую передачу, и если тебя не будет в нужном месте, ты сядешь на скамейку», – поделился Шамперт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
