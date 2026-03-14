Орегон выделит 365 миллионов долларов на реновацию арены «Блэйзерс»
«Портленд» получил помощь от штата.
Орегон согласился принять участие в реновации Moda Center в кооперации с Портлендом и добавит 365 миллионов долларов на этот проект. Ранее город уже выделил более 400 миллионов.
Ключевой задачей этого плана является удержание «Блэйзерс» в Портленде. Клуб находится в процессе смены владельца.
На арене также будут проводиться матчи нового участника женской НБА – «Файер».
Адам Сильвер посетил город во время приезда «Юты» и пообщался с чиновниками.
«Эти арены оживляют все городское сообщество. Так что дело не только в клубах, городу необходим новый сверхсовременный стадион», – заявил комиссионер НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Неужели реновация за 700 млн дешевле новой стройки? Но рад что Портленд обезопасил себя от переезда в Вегас)
Портленд и Блейзерс - слова-синонимы !!!👍👍👍
Норм так 765 млн налогов на реновацию стадиона для частного бизнеса улетело )) билеты бесплатные будут?) ладно, кого я обманываю х)
Так стадион принадлежит городу, плюс на нем не только в баскетбол же играют. Концерты ещё и тд
не, ну если городу, то мейби и ладно, не знал в чьем владении)
