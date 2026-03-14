Орегон выделит 365 миллионов долларов на реновацию арены «Блэйзерс»

«Портленд» получил помощь от штата.

Орегон согласился принять участие в реновации Moda Center в кооперации с Портлендом и добавит 365 миллионов долларов на этот проект. Ранее город уже выделил более 400 миллионов.

Ключевой задачей этого плана является удержание «Блэйзерс» в Портленде. Клуб находится в процессе смены владельца.

На арене также будут проводиться матчи нового участника женской НБА – «Файер».

Адам Сильвер посетил город во время приезда «Юты» и пообщался с чиновниками.

«Эти арены оживляют все городское сообщество. Так что дело не только в клубах, городу необходим новый сверхсовременный стадион», – заявил комиссионер НБА .