Митчелл Робинсон обновил рекорд карьеры по подборам (22) в матче с «Индианой»

Митчелл Робинсон ярко проявил себя в игре с «Пэйсерс».

Центровой «Никс» Митчелл Робинсон помог своей команде обыграть «Индиану» – 101:92.

Бигмен оформил дабл-дабл и обновил рекорд карьеры по подборам. На его счету 12 очков (6 из 10 с игры), 22 подбора (9 в нападении), 2 перехвата и 2 блок-шота за 31 минуту на площадке.