Видео
0

Митчелл Робинсон обновил рекорд карьеры по подборам (22) в матче с «Индианой»

Митчелл Робинсон ярко проявил себя в игре с «Пэйсерс».

Центровой «Никс» Митчелл Робинсон помог своей команде обыграть «Индиану» – 101:92.

Бигмен оформил дабл-дабл и обновил рекорд карьеры по подборам. На его счету 12 очков (6 из 10 с игры), 22 подбора (9 в нападении), 2 перехвата и 2 блок-шота за 31 минуту на площадке.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoИндиана
logoНью-Йорк
logoБаскетбол - видео
logoМитчелл Робинсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Блок-шот Скотти Барнса и данк Аарона Несмита стали лучшими моментами игрового дня НБА
вчера, 12:08Видео
Джейлен Брансон о матче с «Индианой»: «Сегодня все ощущалось как плей‑офф»
11 февраля, 13:40
Уолт Фрэйзер о 6-м фоле Таунса за неправильный заслон: «Это непостижимо. Зачем ты это делаешь?»
11 февраля, 08:19Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кендрик Перкинс об Алперене Шенгюне: «Нельзя выкладываться на 110% в нападении и лишь 40% в защите»
12 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с ЦСКА, «Локомотив-Кубань» принимает «Автодор»
сегодня, 13:42Live
Дэвид Адельман: «Маркус Смарт – причина нашего поражения от «Лейкерс»
сегодня, 13:32
НБА. «Оклахома» сыграет с «Миннесотой», «Торонто» встретится с «Детройтом» и другие матчи
сегодня, 12:30
Фред Ванвлит призвал «заткнуться нахрен» и поумерить хайп в отношении «Сан-Антонио»
сегодня, 12:16
«Это изменило ход игры». Адебайо недоволен пропущенным нарушением правил в клатче проигранного матча с «Орландо»
сегодня, 11:55
Кубок России. «Финал четырех». МБА-МАИ одолел «Пари НН» и впервые стал обладателем Кубка
сегодня, 11:28
Джей Ар Холден: «Мой первый год с Мессиной, даже первые два... если бы я мог уйти, я бы ушел»
сегодня, 11:16
Виктор Вембаньяма заставил Гранта Уильямса передумать и побежать от кольца
сегодня, 08:27Видео
Расселл Уэстбрук – Крису Данну: «Ты кто вообще? Никто. Уноси свою никчемную задницу отсюда!»
сегодня, 08:03
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» победил «Цедевита Олимпию» и другие матчи
34 минуты назад
Владимир Дячок: «Надо создать условия, чтобы все команды Единой лиги ВТБ участвовали в Кубке России»
38 минут назад
Томас Уолкап и Саша Везенков могут вернуться в матче с «Фенербахче»
57 минут назад
Андрей Зубков – MVP «Финала четырех» Кубка России
сегодня, 13:44
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция сыграет с Нигерией, Италия – против Испании и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет АЕК, «Паниониос» – «Олимпиакос»
сегодня, 12:30
ACB. «Реал» встретится с «Форса Льейда», «Ховентуд» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ», «Мерсин» встретится с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Милан», «Ваноли Кремона» – «Брешию» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится со «Страсбуром», «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком»
сегодня, 12:30
Рекомендуем