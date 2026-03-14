Оклахома Кирилла Елатонцева уступила Арканзасу в 1/4 турнира SEC

Кирилл Елатонцев завершил выступление в турнире SEC.

Российский центровой Кирилл Елатонцев завершил выступление в турнире SEC NCAA на стадии 1/4 финала.

Оклахома уступила Арканзасу – 79:82.

Елатонцев провел 12 минут на площадке и набрал 4 очка (2 из 2 с игры), 3 подбора, 1 передачу и 1 блок-шот.

Защитник Арканзаса Дариус Эйкафф, претендующий на выбор в Топ-10 драфта-2026, набрал 37 очков, 5 подборов, 5 передач и 3 перехвата за 40 минут, реализовав 11 из 21 бросков с игры, 5 из 9 из-за дуги и 10 из 12 с линии.