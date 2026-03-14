Конструкция щита упала на игрока в матче хорватского чемпионата
В Хорватии произошел инцидент с падением щита на игрока.
В одном из эпизодов матча хорватской лиги против «Кварнера» центровой «Сплита» Демаджо Уиггинс исполнил данк и повис на кольце.
Конструкция не выдержала веса игрока и повалилась на пол, прижав Уиггинса.
К счастью, баскетболист не пострадал. Уиггинса увели в раздевалку, чтобы он пришел в себя, а затем он вернулся в игру, которую возобновили с новым щитом.
Победу со счетом 103:98 одержал «Кварнер», а Уиггинс оформил дабл-дабл: 16 очков и 10 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Демаджо хэв но дэмадж ин зис инцидент... Фух
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем