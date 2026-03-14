Купер Флэгг обошел Кобе Брайанта по количеству 20-очковых игр до достижения 20 лет
Набрав 25 очков в проигранном матче против «Кливленда» (105:138), новичок «Далласа» Купер Флэгг обошел Кобе Брайанта и занял шестое место по количеству игр с 20+ очками среди баскетболистов возрастом до 20 лет в истории НБА.
Теперь на счету Флэгга 25 таких матчей. По этому показателю он уступает Леброну Джеймсу (62), Кармело Энтони (49), Кевину Дюрэнту (44), Энтони Эдвардсу (36) и Луке Дончичу (33). Чтобы улучшить свой результат у форварда «Мэверикс» еще есть время до декабря 2026 года.
В своем дебютном сезоне в 1-й пик драфта набирает в среднем 20 очков, 6,6 подбора и 4,3 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Далласа»
P.S. за 83 очка нормальное отношение к Бэму. Все рекорды рано или поздно бьются