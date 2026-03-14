Купер Флэгг обошел Кобе Брайанта по количеству 20-очковых игр до достижения 20 лет

Флэгг побил результат Брайанта по 20-очковым матчам.

Набрав 25 очков в проигранном матче против «Кливленда» (105:138), новичок «Далласа» Купер Флэгг обошел Кобе Брайанта и занял шестое место по количеству игр с 20+ очками среди баскетболистов возрастом до 20 лет в истории НБА.

Теперь на счету Флэгга 25 таких матчей. По этому показателю он уступает Леброну Джеймсу (62), Кармело Энтони (49), Кевину Дюрэнту (44), Энтони Эдвардсу (36) и Луке Дончичу (33). Чтобы улучшить свой результат у форварда «Мэверикс» еще есть время до декабря 2026 года.

В своем дебютном сезоне в 1-й пик драфта набирает в среднем 20 очков, 6,6 подбора и 4,3 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Далласа»
Кобе первые годы использовали как игрока скамейки, так что неудивительно
Тяжелая неделя для персофанов Кобе
Именно здесь ничего "катастрофического". Он со скамьи играл в начале карьеры, всё логично.
P.S. за 83 очка нормальное отношение к Бэму. Все рекорды рано или поздно бьются
Лука тут кста старше всех
как ему не стыдно! из уважения должен был не более 19 очков до своего 21 года набирать.
