Купер Флэгг обошел Кобе Брайанта по количеству 20-очковых игр до достижения 20 лет

Флэгг побил результат Брайанта по 20-очковым матчам.

Набрав 25 очков в проигранном матче против «Кливленда» (105:138), новичок «Далласа » Купер Флэгг обошел Кобе Брайанта и занял шестое место по количеству игр с 20+ очками среди баскетболистов возрастом до 20 лет в истории НБА .

Теперь на счету Флэгга 25 таких матчей. По этому показателю он уступает Леброну Джеймсу (62), Кармело Энтони (49), Кевину Дюрэнту (44), Энтони Эдвардсу (36) и Луке Дончичу (33). Чтобы улучшить свой результат у форварда «Мэверикс» еще есть время до декабря 2026 года.

В своем дебютном сезоне в 1-й пик драфта набирает в среднем 20 очков, 6,6 подбора и 4,3 передачи.