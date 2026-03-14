«Голден Стэйт» потерял еще четырех игроков из-за травм

«Уорриорс» накрыли травмы.

Сегодня «Голден Стэйт » потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Миннесоте» со счетом 117:127 и потеряв еще четырех игроков из-за травм.

Форвард Дрэймонд Грин выпал из состава за 30 минут до начала игры из-за боли в пояснице. Центровой Эл Хорфорд покинул площадку через пять минут из-за проблем с икроножной мышцей. Защитник Сет Карри, прихрамывая, ушел в раздевалку во второй четверти из-за боли в приводящей мышце бедра. А центровой Квинтен Пост растянул голеностоп.

Защитник Стефен Карри не играет с 30 января из-за хронической проблемы с правым коленом и пропустил 16-й матч подряд. На этом отрезке «Уорриорс» одержали 5 побед при 11 поражениях, опустившись до показателя 32-34 и отставая на две игры от «Клипперс» в борьбе за восьмое место Западной конференции.

Проблема со спиной Грина, по-видимому, несерьезная. Его видели в раздевалке после игры, и, как казалось, он передвигался нормально. Официальной информации о серьезности травм Поста или Сета Карри не было. Главный тренер Стив Керр назвал травму икры Хорфорда «растяжением» и выразил мнение, что центровой пропустит какое-то время.