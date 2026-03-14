«Голден Стэйт» потерял еще четырех игроков из-за травм

«Уорриорс» накрыли травмы.

Сегодня «Голден Стэйт» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Миннесоте» со счетом 117:127 и потеряв еще четырех игроков из-за травм. 

Форвард Дрэймонд Грин выпал из состава за 30 минут до начала игры из-за боли в пояснице. Центровой Эл Хорфорд покинул площадку через пять минут из-за проблем с икроножной мышцей. Защитник Сет Карри, прихрамывая, ушел в раздевалку во второй четверти из-за боли в приводящей мышце бедра. А центровой Квинтен Пост растянул голеностоп.

Защитник Стефен Карри не играет с 30 января из-за хронической проблемы с правым коленом и пропустил 16-й матч подряд. На этом отрезке «Уорриорс» одержали 5 побед при 11 поражениях, опустившись до показателя 32-34 и отставая на две игры от «Клипперс» в борьбе за восьмое место Западной конференции.

Проблема со спиной Грина, по-видимому, несерьезная. Его видели в раздевалке после игры, и, как казалось, он передвигался нормально. Официальной информации о серьезности травм Поста или Сета Карри не было. Главный тренер Стив Керр назвал травму икры Хорфорда «растяжением» и выразил мнение, что центровой пропустит какое-то время.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
При всем уважении франшиза идет ко дну, последний титул на жилах был, после выжженная земля, конечно не первый случай в истории , но система Кера изжила себя, плюс все приобретения мимо, Порзи уже закончился видимо , очень жаль, защищаться совсем перестал качественно и в движении потерял, вообщем в По ловить нечего воинам..
При всем уважении франшиза идет ко дну, последний титул на жилах был, после выжженная земля, конечно не первый случай в истории , но система Кера изжила себя, плюс все приобретения мимо, Порзи уже закончился видимо , очень жаль, защищаться совсем перестал качественно и в движении потерял, вообщем в По ловить нечего воинам..
Чтобы быть в ПО,нужно пройти Плей-ин….а они сейчас выглядят худшей командой из тех,кто попадет в Плей-ин
При всем уважении франшиза идет ко дну, последний титул на жилах был, после выжженная земля, конечно не первый случай в истории , но система Кера изжила себя, плюс все приобретения мимо, Порзи уже закончился видимо , очень жаль, защищаться совсем перестал качественно и в движении потерял, вообщем в По ловить нечего воинам..
Кристапс перестал защищаться сразу после травмы, полученной зимой 2018 года в составе Никс.
После восстановления уже в Далласе он играл с оглядкой на травму. И это оправдано. Если бы он рубился так, как раньше, включая полеты за блоками, то уже несколько лет, как играл бы за Динамо Рига.
Танкуйте уже, вам мало знаков свыше что ли ???
