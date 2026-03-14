Хавьер Паскуаль после четвертого подряд поражения в Евролиге: «Мы в очень сложной ситуации»

Паскуаль отметил проблемную ситуацию «Барселоны».

«Барселона» потерпела четвертое подряд поражение в Евролиге, уступив «Хапоэлю Тель-Авив» (75:80).

После игры главный тренер испанского клуба Хавьер Паскуаль выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией.

«Мы боролись, но не выиграли. Мы в очень сложной ситуации. Это результат многих факторов, которые на нас влияют. У нас был хороший отрезок в первых 25 играх, но сейчас все полностью изменилось. Травмы, игры... Все идет не так. Появилась тревожность, и поражения болезненны. Мы вошли в сложную полосу. А если добавить к этому травмы и другие факторы, которые, кажется, всегда влияют на нас...

У нас есть опыт благодаря возрасту. Проблема в том, чтобы перенести этот опыт на площадку. Меня беспокоит сложившаяся ситуация. Сегодня для нас был, можно сказать, финал, и мы его не выиграли. Мы находимся в той ситуации, в которой находимся, в каждой игре сталкиваемся с негативными обстоятельствами, и это дорого нам обходится», – сказал тренер.

На данный момент «Барселона» занимает 10-е место в турнирной таблице с показателем 17-14, входя в квартет команд, борющихся за позиции с 7-го по 10-е место.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Eurohoops
