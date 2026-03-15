  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия крупно уступила Франции, США разгромила Италию и другие результаты
0

Сегодня пройдут 12 матчей квалификационного турнира к ЧМ-2026 среди женщин.

Квалификационные игры проходят в Ухане, Стамбуле, Виллербане и Сан-Хуане.

Чемпионат мира-2026

Женщины

Квалификация

Ухань

Группа А

Бразилия – Чехия – 65:84 (20:24, 26:18, 7:22, 12:20)

14 марта. 8:30

Бельгия – Мали – 81:50 (26:17, 14:14, 24:12, 17:7)

14 марта. 11:30

Китай – Южный Судан – 86:76 (22:15, 24:21, 24:15, 16:25)

14 марта. 14:30

Положение команд: Бельгия – 3-0, Бразилия – 2-2, Мали – 1-3, Китай – 2-1,Чехия – 2-1, Южный Судан – 0-3.

Стамбул

Группа А

Австралия – Венгрия – 71:58 (13:14, 27:19, 17:10, 14:15)

14 марта. 14:30

Аргентина – Канада 41:75 (8:29, 14:16, 7:16, 12:14)

14 марта. 17:30

Япония – Турция – 67:75 (20:16, 21:19, 13:20, 13:20)

14 марта. 20:30

Положение команд: Австралия– 3-0, Турция – 2-1, Канада – 2-1, Венгрия– 1-2, Аргентина – 1-2, Япония – 0-3.

Виллербан

Группа А

Нигерия – Филиппины – 101:84 (21:26, 21:25, 34:21, 25:12)

14 марта. 16:00

Южная Корея – Колумбия – 82:52 (25:16, 19:10, 27:4, 11:22)

14 марта. 19:00

Германия – Франция – 63:85 (14:29, 21:18, 15:22, 13:16)

14 марта. 22:30

Положение команд: Франция – 3-0, Южная Корея – 2-1, Германия – 2-1, Нигерия – 2-1, Филиппины – 0-3, Колумбия– 0-3.

Сан-Хуан

Группа А

Сенегал – Новая Зеландия – 61:45 (14:10, 15:14, 23:9, 9:12)

14 марта. 21:00

США – Италия – 93:59 (28:11, 22:19, 19:15, 24:14)

15 марта. 0:00

Испания – Пуэрто-Рико – 91:52 (31:17, 22:6, 22:11, 16:18)

15 марта. 3:00

Положение команд: США – 3-0, Испания – 3-0, Италия – 2-1, Сенегал – 1-2, Пуэрто-Рико – 0-3, Новая Зеландия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат мира-2026 жен
logoсборная Аргентины жен
logoсборная Бразилии жен
logoсборная Турции жен
logoсборная Сенегала жен
logoсборная США жен
logoсборная Чехии жен
logoсборная Венгрии жен
результаты
logoсборная Италии жен
logoсборная Новой Зеландии жен
logoсборная Бельгии жен
logoсборная Германии жен
logoсборная Австралии жен
logoсборная Мали жен
logoсборная Южной Кореи жен
logoсборная Испании жен
logoсборная Китая жен
logoсборная Японии жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Пуэрто-Рико жен
logoсборная Нигерии жен
logoсборная Канады жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
