ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия крупно уступила Франции, США разгромила Италию и другие результаты
Квалификационные игры проходят в Ухане, Стамбуле, Виллербане и Сан-Хуане.
Чемпионат мира-2026
Женщины
Квалификация
Ухань
Группа А
Бразилия – Чехия – 65:84 (20:24, 26:18, 7:22, 12:20)
14 марта. 8:30
Бельгия – Мали – 81:50 (26:17, 14:14, 24:12, 17:7)
14 марта. 11:30
Китай – Южный Судан – 86:76 (22:15, 24:21, 24:15, 16:25)
14 марта. 14:30
Положение команд: Бельгия – 3-0, Бразилия – 2-2, Мали – 1-3, Китай – 2-1,Чехия – 2-1, Южный Судан – 0-3.
Стамбул
Группа А
Австралия – Венгрия – 71:58 (13:14, 27:19, 17:10, 14:15)
14 марта. 14:30
Аргентина – Канада 41:75 (8:29, 14:16, 7:16, 12:14)
14 марта. 17:30
Япония – Турция – 67:75 (20:16, 21:19, 13:20, 13:20)
14 марта. 20:30
Положение команд: Австралия– 3-0, Турция – 2-1, Канада – 2-1, Венгрия– 1-2, Аргентина – 1-2, Япония – 0-3.
Виллербан
Группа А
Нигерия – Филиппины – 101:84 (21:26, 21:25, 34:21, 25:12)
14 марта. 16:00
Южная Корея – Колумбия – 82:52 (25:16, 19:10, 27:4, 11:22)
14 марта. 19:00
Германия – Франция – 63:85 (14:29, 21:18, 15:22, 13:16)
14 марта. 22:30
Положение команд: Франция – 3-0, Южная Корея – 2-1, Германия – 2-1, Нигерия – 2-1, Филиппины – 0-3, Колумбия– 0-3.
Сан-Хуан
Группа А
Сенегал – Новая Зеландия – 61:45 (14:10, 15:14, 23:9, 9:12)
14 марта. 21:00
США – Италия – 93:59 (28:11, 22:19, 19:15, 24:14)
15 марта. 0:00
Испания – Пуэрто-Рико – 91:52 (31:17, 22:6, 22:11, 16:18)
15 марта. 3:00
Положение команд: США – 3-0, Испания – 3-0, Италия – 2-1, Сенегал – 1-2, Пуэрто-Рико – 0-3, Новая Зеландия – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.