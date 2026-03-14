Майкл Хопкинс не смог восстановиться от травмы и покинул «Бетсити Парму»
«Бетсити Парма» объявила о решении прекратить сотрудничество с форвардом Майклом Хопкинсом (32 года, 206 см) по взаимному согласию.
Отмечается, что американец так и не смог восстановиться после травмы и в полной мере проявить себя.
Хопкинс присоединился к команде летом прошлого года и отыграл 5 матчей текущего сезона, набирая в среднем 9,2 очка и 6,2 подбора за 25,5 минуты на площадке.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вообще то МИКЕЛ .. он не Джордан
