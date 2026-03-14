Майкл Хопкинс не смог восстановиться от травмы и покинул «Бетсити Парму»

Хопкинс покинул «Парму».

«Бетсити Парма » объявила о решении прекратить сотрудничество с форвардом Майклом Хопкинсом (32 года, 206 см) по взаимному согласию.

Отмечается, что американец так и не смог восстановиться после травмы и в полной мере проявить себя.

Хопкинс присоединился к команде летом прошлого года и отыграл 5 матчей текущего сезона, набирая в среднем 9,2 очка и 6,2 подбора за 25,5 минуты на площадке.