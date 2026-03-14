1

Майкл Хопкинс не смог восстановиться от травмы и покинул «Бетсити Парму»

«Бетсити Парма» объявила о решении прекратить сотрудничество с форвардом Майклом Хопкинсом (32 года, 206 см) по взаимному согласию.

Отмечается, что американец так и не смог восстановиться после травмы и в полной мере проявить себя.

Хопкинс присоединился к команде летом прошлого года и отыграл 5 матчей текущего сезона, набирая в среднем 9,2 очка и 6,2 подбора за 25,5 минуты на площадке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Бетсити Пармы»
logoБЕТСИТИ ПАРМА
Майкл Хопкинс
переходы
logoЕдиная лига ВТБ
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вообще то МИКЕЛ .. он не Джордан
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Пашутин о матче с «Уралмашем»: «Значимая победа в борьбе за пятое место»
13 марта, 18:42
Евгений Пашутин: «Игра от защиты – это наш фирменный стиль, и мы должны ее вернуть»
7 марта, 15:15
«Парма» подписала Майкла Хопкинса
30 июля 2025, 13:15Фото
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с ЦСКА, «Локомотив-Кубань» примет «Автодор»
45 минут назад
НБА. «Оклахома» сыграет с «Миннесотой», «Торонто» встретится с «Детройтом» и другие матчи
45 минут назад
Фред Ванвлит призвал «заткнуться нахрен» и поумерить хайп в отношении «Сан-Антонио»
59 минут назад
«Это изменило ход игры». Адебайо недоволен пропущенным нарушением правил в клатче проигранного матча с «Орландо»
сегодня, 11:55
Кубок России. «Финал четырех». МБА-МАИ одолел «Пари НН» и впервые стал обладателем Кубка
сегодня, 11:28
Джей Ар Холден: «Мой первый год с Мессиной, даже первые два... если бы я мог уйти, я бы ушел»
сегодня, 11:16
Виктор Вембаньяма заставил Гранта Уильямса передумать и побежать от кольца
сегодня, 08:27Видео
Расселл Уэстбрук – Крису Данну: «Ты кто вообще? Никто. Уноси свою никчемную задницу отсюда!»
сегодня, 08:03
Редик о нырке Джеймса за мячом: «За 23 года я не видел, чтобы он так вытягивался. Так играют на победу»
сегодня, 07:46
Кавай Ленард травмировал голеностоп и не смог доиграть матч
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция сыграет с Нигерией, Италия – против Испании и другие матчи
45 минут назад
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет АЕК, «Паниониос» – «Олимпиакос»
45 минут назад
ACB. «Реал» встретится с «Форса Льейда», «Ховентуд» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
45 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ», «Мерсин» встретится с «Галатасараем» и другие матчи
45 минут назад
Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Милан», «Ваноли Кремона» – «Брешию» и другие матчи
45 минут назад
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится со «Страсбуром», «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком»
45 минут назад
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» – против «Цедевиты Олимпии» и другие матчи
45 минут назад
«Бостон» перевел Макса Шульгу на стандартный 2-летний контракт
46 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Германия крупно уступила Франции, США разгромила Италию и другие результаты
сегодня, 03:40
ACB. «Тенерифе» крупно обыграл «Валенсию», «Мурсия» победила «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 22:15
Рекомендуем