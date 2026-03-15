  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  НБА. Бросок Дончича за 0,5 секунды до конца принес «Лейкерс» победу над «Денвером» в овертайме, 32+12+8 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Шарлотт» и другие результаты
144

НБА. Бросок Дончича за 0,5 секунды до конца принес «Лейкерс» победу над «Денвером» в овертайме, 32+12+8 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Шарлотт» и другие результаты

14-15 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.

«Сан-Антонио» победил «Шарлотт» (115:102), центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма отметился 32 очками, 12 подборами и 8 передачами (13 из 24 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 1 из 2 с линии).

«Лейкерс» одолели «Денвер» (127:125) в овертайме благодаря победному броску защитника Луки Дончича за 0,5 секунды до конца.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoНБА
результаты
logoМилуоки
logoКлипперс
logoДенвер
logoСан-Антонио
logoСакраменто
logoОрландо
logoФиладельфия
logoЛейкерс
logoШарлотт
logoВашингтон
logoМайами
logoБруклин
logoБостон
logoАтланта
144 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
в ЛА матч сезона, ну, или один из
прыжок Леброна за мячом, 1+2 Ривза, блок Эйтона Николе и сразу же ступор со взглядом, как мяч уходит за лицевую, победный бросок от Дончича
Было всё!
все болелов ЛАЛ с важной победой
ЛАЛ ДЕНВЕР это лучший матч что я смотрел за последние 2-3 года. Столько переворотов, как Денвер отыгрался с -17, как Гордон начал поливать трехи в конце, прыжок, Леброна, круто зарешал Ривз в конце придумал со штрафным это вообще вау и овертайм Эйтон против Йокича зарешал и сам забил и победный бросок Дончича. Фантастика
Ответ risend
Лейкерс с Денвером в принципе бодро играют. В ПО подарили такую забавную, но правдивую конструкцию как конкурентный свип.
Ответ risend
Во всем этом где то потерялся Джамал Мюррей
Как же прекрасен этот состав Бруклина выглядел бы в Китайской лиге
Ответ Zakharrrr
Во второй половине исправились. Такой состав можно уже в Евролигу заявить.
Для регулярки матч лал-денвер нечто конечно, борьба все четверти и ОТ, защита в конце на полную БЫЛА. Ну и конечно мячи на последних секундах от ривза и луки - шик
Денвер конечно подарок для зрителя. Любое их противостояние с другими топами хапада просто нереальная заруба. Хочется свести в плэйофф их со всеми
Блин, САС - Шарлотт вывеска огненная. Молодая банда на молодую!
Ответ Друг Джордана
Молодая банда на молодую банду, наверное. А то у Вас какой-то молодежный гэнгбэнг выходит, коллега)))
Ответ Друг Джордана
Чё там огненного? Вторая команда запада играет с десятой командой востока. Шпоры выиграют, Шершни даже испугаться не успеют.
Это лучший матч последних лет! Лал чудом отскочили
Ответ Serge Mikz
В первой половине были лучше, во второй - хуже, в ОТ примерно равны. Зарешала удача) матч бомба конечно
Такие матчи огненные, но во что ветку превратили некоторые неадекватные товарищи :(
Ответ Starkom
да вроде один?
Худшая игра Джамала в карьере против Лейкерс? В клатче очень помог бы, если бы не тупые фолы
Ответ Xellos
Джамал в прошлой игре со Сперс все на 5 игр вперед забил во второй половине.
Гордон теперь трехочковые релизит как Наз Рид за микросекунду
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
