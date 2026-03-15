НБА. Бросок Дончича за 0,5 секунды до конца принес «Лейкерс» победу над «Денвером» в овертайме, 32+12+8 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Шарлотт» и другие результаты

14-15 марта в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.

«Сан-Антонио» победил «Шарлотт» (115:102), центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма отметился 32 очками, 12 подборами и 8 передачами (13 из 24 с игры, 5 из 10 из-за дуги, 1 из 2 с линии).

«Лейкерс» одолели «Денвер» (127:125) в овертайме благодаря победному броску защитника Луки Дончича за 0,5 секунды до конца.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.