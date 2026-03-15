Чемпионат Италии. «Триест» победил «Тренто», «Венеция» обыграла «Удине»

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли два матча.

«Триест» обыграл «Тренто», «Венеция» справилась с «Удине». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 18-3,Брешия – 15-5, Милан – 15-6, Венеция – 15-6, Дертона – 14-7, Триест – 11-10, Тренто – 9-12, Варезе – 9-12, Реджо-Эмилия – 8-12, Динамо Сассари – 8-13, Ваноли Кремона – 8-13, Удине – 8-14, Наполи – 7-13, Канту – 5-16, Тревизо – 3-17. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.