Кейтлин Кларк демонстративно проигнорировала Энджел Риз, не отбив ей «пять»
Риз и Кларк явно не лучших отношениях.
Звезды женской НБА Кейтлин Кларк и Энджел Риз вместе выступают за сборную США на квалификации к чемпионату мира.
В сети завирусился момент из матча против сборной Пуэрто-Рико, когда Кларк вышла на замену, отбила «пять» партнершам по команде, но проигнорировала Риз, которая тянула к ней руку.
Риз и Кларк связаны между собой еще со времен выступлений на студенческом уровне, когда их борьба помогла поднять женский баскетбол на новый уровень популярности.
США разгромили Пуэрто-Рико (91:48), Риз оформила дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов, на счету Кларк 8 очков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница BricksCenter в соцсети X
Ну это невежливо, хоть и Эйнджел редкая ****, но похоже и Кларк недалеко там. В сборной надо забывать такие вещи)
Блин, ну и новость. Кто такие инфоповоды находит?
Ну по этому скриншоту вообще не видно, что она демонстративно отвернулась. Но в целом они обе токсичные
Наброс чистой воды. Глянул пару обзоров ради интереса. И заигрывали друг друга, и пятюни отбивали.
