Кейтлин Кларк демонстративно проигнорировала Энджел Риз, не отбив ей «пять»

Риз и Кларк явно не лучших отношениях.

Звезды женской НБА Кейтлин Кларк и Энджел Риз вместе выступают за сборную США на квалификации к чемпионату мира.

В сети завирусился момент из матча против сборной Пуэрто-Рико, когда Кларк вышла на замену, отбила «пять» партнершам по команде, но проигнорировала Риз, которая тянула к ней руку.

Риз и Кларк связаны между собой еще со времен выступлений на студенческом уровне, когда их борьба помогла поднять женский баскетбол на новый уровень популярности.

США разгромили Пуэрто-Рико (91:48), Риз оформила дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов, на счету Кларк 8 очков.