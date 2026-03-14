Чемпионат Греции. Матч ПАОКа против «Ариса» перенесен, «Миконос» уступил «Промитеасу»

Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли два матча.

Матч ПАОКа с «Арисом » перенесен из-за убийства в стычке болельщиков, «Миконос» проиграл «Промитеасу ». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 19-0, Панатинаикос – 15-4, АЕК – 14-4, ПАОК – 11-6, Арис – 10-7, Перистери – 10-9, Ираклис – 8-10, Миконос – 7-12, Промитеас – 7-12, Паниониос – 5-13, Колоссос – 5-13, Кардицас – 5-14, Марусси – 4-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.