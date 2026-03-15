ACB. «Тенерифе» крупно обыграл «Валенсию», «Мурсия» победила «Гран-Канарию» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.

«Тенерифе» обыграл «Валенсию», «Мурсия» справилась с «Гран-Канарией». Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 19-2, Валенсия – 16-6, Барселона –15-6, Баскония – 14-6, Мурсия – 15-7, Уникаха – 15-7, Ховентуд – 13-8, Тенерифе – 13-9, Бильбао – 13-10, Жирона – 10-11, Манреса – 9-12, Форса Льейда – 8-13, Бреоган – 8-14, Гран-Канария – 7-15, Сарагоса – 6-16, Андорра – 6-15, Сан-Пабло Бургос – 5-16, Гранада – 1-20. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.