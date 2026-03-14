Чемпионат Турции. «Трабзонспор» справился с «Манисой», «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Петким Спор»

Сегодня в чемпионате Турции прошли три матча.

«Трабзонспор» обыграл «Манису», «Эсенлер Эрокспор» победил «Петким Спор». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 19-2, Бешикташ – 18-3, Бахчешехир – 16-6, Трабзонспор – 16-6, Тюрк Телеком – 14-8, Анадолу Эфес – 13-8, Эсенлер Эрокспор – 13-9, Галатасарай – 12-9, Тофаш – 9-12, Мерсин – 8-13, Меркезефенди – 8-14, Маниса – 7-15, Бурсаспор – 6-15, Петким Спор – 6-16, Каршияка – 4-18, Бююкчекмедже – 3-18. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.