Единая лига ВТБ. «Зенит» продлил победную серию до 9 матчей, обыграв «Енисей»

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Зенит » обыграл «Енисей» и продлил свою успешную серию до 9 матчей. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 27-2, УНИКС – 26-4, Зенит – 23-9, Локомотив-Кубань – 20-11, Бетсити Парма – 18-15, Уралмаш – 15-18, МБА-МАИ – 14-17, Енисей – 12-19, Пари Нижний Новгород – 8-23, Автодор – 6-25, Самара – 2-28. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.