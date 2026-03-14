Стефен Карри в неверии покачал головой после «трешки» Энтони Эдвардса

В одном из моментов матча против «Голден Стэйт » защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс забросил трехочковый прямо перед глазами лидера «Уорриорс» Стефена Карри , который пропускает матчи из-за проблем с коленом.

Карри отреагировал на попадание Эдвардса, покачав головой в неверии.

«Вулвс» обыграли «Уорриорс» (127:117), Эдвардс отметился 42 очками при 13 из 22 с игры.