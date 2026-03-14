Кавай Ленард сравнялся с Бобом Макаду по рекордной серии 20-очковых игр в истории «Клипперс»

Ленард повторил рекорд Макаду.

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард отметился 28 очками в победной игре против «Чикаго» (119:108).

Леонард набрал не менее 20 очков в 44-м матче подряд, повторив рекорд клуба, установленный Бобом Макаду в составе «Баффало Брэйвз» в сезоне-1974/75.

«Клипперс » впервые в сезоне имеют баланс побед/поражений «+2» и занимают восьмое место в Западной конференции (34-32).