6

Кавай Ленард сравнялся с Бобом Макаду по рекордной серии 20-очковых игр в истории «Клипперс»

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард отметился 28 очками в победной игре против «Чикаго» (119:108).

Леонард набрал не менее 20 очков в 44-м матче подряд, повторив рекорд клуба, установленный Бобом Макаду в составе «Баффало Брэйвз» в сезоне-1974/75.

«Клипперс» впервые в сезоне имеют баланс побед/поражений «+2» и занимают восьмое место в Западной конференции (34-32).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Los Angeles Times
logoКлипперс
logoНБА
logoКавай Ленард
Боб Макаду
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пусть Кавай не болеет , а мы поболеем за Кавая !
Роботу буд то комфортнее играть с молодыми, чем со звездами. И в Торонто, и сейчас это заметно
Ответ Heckfy5991
Торонто приплёл) Там опыта было завались, с натяжкой молодыми даже хз кого назвать из того состава, 24-25 летних Ванфлита с Сиакомом разве что
Киборг супер! Легендарный игрок!!!
Трепещите, Чемберлен и ШГА, пока патч новый не выпустят, рекорд под угрозой
Огненный плей-офф кажется намечается
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем