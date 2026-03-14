Кавай Ленард сравнялся с Бобом Макаду по рекордной серии 20-очковых игр в истории «Клипперс»
Ленард повторил рекорд Макаду.
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард отметился 28 очками в победной игре против «Чикаго» (119:108).
Леонард набрал не менее 20 очков в 44-м матче подряд, повторив рекорд клуба, установленный Бобом Макаду в составе «Баффало Брэйвз» в сезоне-1974/75.
«Клипперс» впервые в сезоне имеют баланс побед/поражений «+2» и занимают восьмое место в Западной конференции (34-32).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Los Angeles Times
Пусть Кавай не болеет , а мы поболеем за Кавая !
Роботу буд то комфортнее играть с молодыми, чем со звездами. И в Торонто, и сейчас это заметно
Торонто приплёл) Там опыта было завались, с натяжкой молодыми даже хз кого назвать из того состава, 24-25 летних Ванфлита с Сиакомом разве что
Киборг супер! Легендарный игрок!!!
Трепещите, Чемберлен и ШГА, пока патч новый не выпустят, рекорд под угрозой
Огненный плей-офф кажется намечается
