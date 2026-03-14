Кейд Каннингем забросил сумасшедший трехочковый, улетая в аут, но попадание не засчитали

Каннингем исполнил сложнейший бросок, который не засчитали.

В матче против «Мемфиса » звезда «Детройта » Кейд Каннингем забросил дальний трехочковый одной рукой, улетая в аут.

Судьи отменили попадание, так как защитник не успел выпустить мяч из рук до сирены об окончании третьей четверти.

Матч закончился победой «Пистонс» (126:110), на счету Каннингема 17 очков, 8 подборов и 15 передач.