Кейд Каннингем забросил сумасшедший трехочковый, улетая в аут, но попадание не засчитали

Каннингем исполнил сложнейший бросок, который не засчитали.

В матче против «Мемфиса» звезда «Детройта» Кейд Каннингем забросил дальний трехочковый одной рукой, улетая в аут.

Судьи отменили попадание, так как защитник не успел выпустить мяч из рук до сирены об окончании третьей четверти.

Матч закончился победой «Пистонс» (126:110), на счету Каннингема 17 очков, 8 подборов и 15 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
6 комментариев
В 94 или 95м Айзея Райдер забросил похожий, даже покруче.
Вообще не похожий, спиной не глядя, но да, безусловно покруче)
Лучше было только, когда в нетс в далёком прошлом оттуда же после блока успел еще раз бросить
Вы про Девина Харриса?
Если да, то он бил со своей половины и это был гейм-виннер)
Сумксшедший отрезок он тогда проводил…
Да там метр-полтора до середины было. Да, я про него. Я и говорю, что лучше)
