Кейд Каннингем забросил сумасшедший трехочковый, улетая в аут, но попадание не засчитали
Каннингем исполнил сложнейший бросок, который не засчитали.
В матче против «Мемфиса» звезда «Детройта» Кейд Каннингем забросил дальний трехочковый одной рукой, улетая в аут.
Судьи отменили попадание, так как защитник не успел выпустить мяч из рук до сирены об окончании третьей четверти.
Матч закончился победой «Пистонс» (126:110), на счету Каннингема 17 очков, 8 подборов и 15 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Если да, то он бил со своей половины и это был гейм-виннер)
Сумксшедший отрезок он тогда проводил…