Лука Дончич находчиво избежал ледяного душа от Остина Ривза

Дончич не попался под ледяной душ.

Вчерашний победный матч против «Чикаго» стал для Луки Дончича первым 50-очковым за «Лейкерс ».

По этому поводу в раздевалке после игры Остин Ривз хотел окатить словенца из ведра с ледяной водой. Однако Дончич остановил его, напомнив американцу, что ему тоже есть что отметить: Ривз преодолел отметку в 5000 очков за карьеру.