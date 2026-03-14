Лука Дончич находчиво избежал ледяного душа от Остина Ривза
Вчерашний победный матч против «Чикаго» стал для Луки Дончича первым 50-очковым за «Лейкерс».
По этому поводу в раздевалке после игры Остин Ривз хотел окатить словенца из ведра с ледяной водой. Однако Дончич остановил его, напомнив американцу, что ему тоже есть что отметить: Ривз преодолел отметку в 5000 очков за карьеру.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Лейкерс»
Балканские хитрости🏀🤣
вот это реально классная атмосфера
