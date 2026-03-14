Брэндон Ингрэм набрал 36 очков в победной игре с «Финиксом»

Ингрэм помог «Рэпторс» обыграть «Санс», набрав 36 очков.

Форвард «Торонто» Брэндон Ингрэм стал самым результативным игроком матча против «Финикса», набрав 36 очков.

Ингрэм реализовал 12 из 20 бросков с игры, 5 из 6 трехочковых и 5 из 7 штрафных за 39 минут на паркете. Также на его счету 7 подборов и 3 передачи.

«Рэпторс» победили «Санс», отыгравшись с «-10» по ходу четвертой четверти – 122:115.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
