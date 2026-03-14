Кавай Ленард забросил с логотипа

Ленард отметился сверхдальним попаданием.

В игре против «Чикаго» звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард попал дальний трехочковый с логотипа.

По итогам встречи на счету Ленарда 28 очков при 8 из 22 с игры, 2 из 6 трехочковых и 10 из 12 штрафных.

«Клипперс» одержали седьмую победу в последних восьми матчах – 119:108.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Кавай после НГ зверюга. Эх, когда Кавай реально ИГРАЕТ это стабильный топ-5 лиги
Кавай после НГ зверюга. Эх, когда Кавай реально ИГРАЕТ это стабильный топ-5 лиги
здоровый Кавай это игрок который делает максимальную разницу в лиге. Я вот согласен что МВП Йокич, или Шай, а не Кавай, потому что они играют много и стабильно, и их уровень очень высок. Но лучший игрок Лиги это Кавай, потому, что он делает разницу, он на элитном уровне и в защите и атаке.
здоровый Кавай это игрок который делает максимальную разницу в лиге. Я вот согласен что МВП Йокич, или Шай, а не Кавай, потому что они играют много и стабильно, и их уровень очень высок. Но лучший игрок Лиги это Кавай, потому, что он делает разницу, он на элитном уровне и в защите и атаке.
А тем временем у 🤖 серия из 44 игр с 20+ очков💪
Кавая Леонарда - даже в его вечно полуздоровом состоянии - всерьёз можно рассматривать как одного из кандидатов на GOAT (величайшего в истории).

Кавай лучший по плюс-минус за один матч в среднем за одну игру среди действующих игроков в регулярном сезоне.
+4775 на 760 игр = +6.3 за одну игру.
Для сравнения некоторые уважаемые люди:
Карри 6.0
Гобер 5.8
Крис Пол 4.5
Леброн 4.6
Харден 4.5
Вемби 2.8
Йокич 5.7
Адебайо 1.6
Янис 4.9
Дончич 3.5
Дюрант 5.0
Шэй 3.6
Тэйтум 6.2
Айверсон 0.9
Пау Газоль 3.0
Гарнетт 3.9
Шакил 5.7
Кобе 2.9
Бен Уоллес 2.5
Новицки 4.2
Стив Нэш 4.1
Кидд 3.9
Дуайт Ховард 2.5

Первенство Кавая в этой знатной компании говорит само за себя.

(Примечание: в этом списке нету Джордана, Мэджика, Стоктона, Хакима, Робинсона и прочих легенд прошлого, так как подсчёт плюс-минус начался только с 1997 года, когда их карьеры уже были почти закончены).
Короче, отстойный Тэйтум на всего 0,1 отстает от Кавая.
А сколько у Джэйлена Брауна?
Кто-нибудь объясните этому персонажу, что +/- это мусорная статка, ориентированная не на индивидуальный, а на командный успех. А еще у Кавая он выше, чем у допустим Карри, Дюранта и Леброна лишь потому, что он с первого сезона был в лидирующем САС с Данканом, а те трое стартанули в мусорных и танкующих Сиэтле, Кливленде и ГСВ
