Кавай Ленард забросил с логотипа
Ленард отметился сверхдальним попаданием.
В игре против «Чикаго» звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард попал дальний трехочковый с логотипа.
По итогам встречи на счету Ленарда 28 очков при 8 из 22 с игры, 2 из 6 трехочковых и 10 из 12 штрафных.
«Клипперс» одержали седьмую победу в последних восьми матчах – 119:108.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кавай лучший по плюс-минус за один матч в среднем за одну игру среди действующих игроков в регулярном сезоне.
+4775 на 760 игр = +6.3 за одну игру.
Для сравнения некоторые уважаемые люди:
Карри 6.0
Гобер 5.8
Крис Пол 4.5
Леброн 4.6
Харден 4.5
Вемби 2.8
Йокич 5.7
Адебайо 1.6
Янис 4.9
Дончич 3.5
Дюрант 5.0
Шэй 3.6
Тэйтум 6.2
Айверсон 0.9
Пау Газоль 3.0
Гарнетт 3.9
Шакил 5.7
Кобе 2.9
Бен Уоллес 2.5
Новицки 4.2
Стив Нэш 4.1
Кидд 3.9
Дуайт Ховард 2.5
Первенство Кавая в этой знатной компании говорит само за себя.
(Примечание: в этом списке нету Джордана, Мэджика, Стоктона, Хакима, Робинсона и прочих легенд прошлого, так как подсчёт плюс-минус начался только с 1997 года, когда их карьеры уже были почти закончены).
А сколько у Джэйлена Брауна?