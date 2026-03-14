Кавай Ленард забросил с логотипа

Ленард отметился сверхдальним попаданием.

В игре против «Чикаго » звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард попал дальний трехочковый с логотипа.

По итогам встречи на счету Ленарда 28 очков при 8 из 22 с игры, 2 из 6 трехочковых и 10 из 12 штрафных.

«Клипперс » одержали седьмую победу в последних восьми матчах – 119:108.