Адетокумбо об Адебайо: «Один из лучших игроков лиги. Мне не нужно видеть 83 очка на табло или следовать за хайпом, чтобы найти мотивацию защищаться против него»

Адетокумбо отдал должное Адебайо.

После проигранного матча против «Майами » (105:112) лидер «Милуоки » Яннис Адетокумбо отдал должное центровому «Хит» Бэму Адейбайо.

«Один из лучших двусторонних игроков в НБА . Один из лучших «четвертых-пятых» номеров в лиге. Мне не нужно видеть 83 очка на табло или следовать за хайпом, чтобы найти дополнительную мотивацию защищаться против Бэма. Это взаимно. У него могло быть всего 2 очка в прошлой игре, у меня все равно будет мотивация играть против него, потому что я считаю его одним из лучших игроков лиги. Я всегда мотивирован играть против Бэма. Он это знает. Думаю, это взаимно», – сказал Адетокумбо.

После сверхрезультативной 83-очковой игры против «Вашингтона» в матче с «Бакс» Адебайо отметился 21 очком.