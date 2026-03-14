  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Энтони Эдвардс провел десятую 40-очковую игру за сезон и помог «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт»
Видео
1

Эдвардс набрал 42 очка в победном матче с «Уорриорс».

Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком матча против «Голден Стэйт», набрав 42 очка.

За 37 минут на площадке защитник реализовал 13 из 22 бросков с игры, 4 из 9 из-за дуги и 12 из 12 с линии, добавив к этому 8 подборов и 5 передач.

Для Эдвардса эта игра стала 10-й за сезон с 40+ очками. По этому показателю он уступает только Луке Дончичу (11).

«Вулвс» прервали серию из трех поражений, победив «Уорриорс» – 127:117.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoМиннесота
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoЭнтони Эдвардс
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Как только Антс начинает играть , а не болтать - сразу все Ок !!!✌️✌️✌️👏👏👏
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем