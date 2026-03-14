Энтони Эдвардс провел десятую 40-очковую игру за сезон и помог «Миннесоте» обыграть «Голден Стэйт»
Эдвардс набрал 42 очка в победном матче с «Уорриорс».
Лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком матча против «Голден Стэйт», набрав 42 очка.
За 37 минут на площадке защитник реализовал 13 из 22 бросков с игры, 4 из 9 из-за дуги и 12 из 12 с линии, добавив к этому 8 подборов и 5 передач.
Для Эдвардса эта игра стала 10-й за сезон с 40+ очками. По этому показателю он уступает только Луке Дончичу (11).
«Вулвс» прервали серию из трех поражений, победив «Уорриорс» – 127:117.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Как только Антс начинает играть , а не болтать - сразу все Ок !!!✌️✌️✌️👏👏👏
