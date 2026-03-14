«Даллас» начал атаку на свое кольцо после того, как судьи перепутали владение

Обе команды оказались в заблуждении из-за судей.

В одном из эпизодов матча против «Кливленда» «Даллас» ввел мяч из-за лицевой и начал атаку на свое же кольцо.

Главный тренер «Кэвс» Кенни Эткинсон заметил странность происходящего и сигнализировал об этом арбитрам, которые остановили игру. Как оказалось, судьи изначально отдали мяч не той команде, владение должно было быть у «Кэвс».

Матч закончился разгромной победой «Кливленда» – 138:105.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница BricksCenter в соцсети X
Коллективное помутнение :)
Ответ Дэннис Молинарев
Коллективное помутнение :)
Не все правильно делали, им лучше знать чье кольцо атаковать, они же танкуют)))
Сбой матрицы 😄
Синдром Джей Ар Смита ???✌️
Как это возможно вообще? Ладно начало четверти, тут две минуты до конца. Т.е. 10 минут играли, а потом вдруг резко все забыли куда атаковали?
Ответ Сергей Пузанков
Как это возможно вообще? Ладно начало четверти, тут две минуты до конца. Т.е. 10 минут играли, а потом вдруг резко все забыли куда атаковали?
После таймаута) комментатор на aanba кстати тоже не заметил ничего необычного)
