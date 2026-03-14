«Даллас» начал атаку на свое кольцо после того, как судьи перепутали владение

Обе команды оказались в заблуждении из-за судей.

В одном из эпизодов матча против «Кливленда» «Даллас » ввел мяч из-за лицевой и начал атаку на свое же кольцо.

Главный тренер «Кэвс» Кенни Эткинсон заметил странность происходящего и сигнализировал об этом арбитрам, которые остановили игру. Как оказалось, судьи изначально отдали мяч не той команде, владение должно было быть у «Кэвс».

Матч закончился разгромной победой «Кливленда » – 138:105.