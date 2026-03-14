Адебайо о побитии рекорда Брайанта: «Если бы мертвые могли говорить, он бы сказал: «Поздравляю, молодой человек»
Адебайо уверен, что Брайант похвалил бы его за побитие его рекорда.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо, недавно набравший 83 очка и побивший 81-очковый рекорд Кобе Брайанта, отметил, что ни на секунду не задумывался остановиться на отметке 81.
«Я знаю, если бы ситуация была обратной, Кобе сказал бы: «Буду набирать столько, сколько смогу».
Если бы мертвые могли говорить, я твердо верю, он бы сказал: «Поздравляю, молодой человек. Ты сделал то, что, как я думал, никто не сможет повторить в ближайшие 40–50 лет!» – сказал Адебайо.
Также центровой отметил, что ему до сих пор больно от того, что им с Брайантом так и не довелось встретиться.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Дэна Патрика
Что ни говори, а Бэм очень даже ущемился за то что его достижение многие считают мусорным и искусственным.. Приходится даже у мёртвых искать себе поддержку.