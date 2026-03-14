  • Адебайо о побитии рекорда Брайанта: «Если бы мертвые могли говорить, он бы сказал: «Поздравляю, молодой человек»
Адебайо уверен, что Брайант похвалил бы его за побитие его рекорда.

Центровой «Майами» Бэм Адебайо, недавно набравший 83 очка и побивший 81-очковый рекорд Кобе Брайанта, отметил, что ни на секунду не задумывался остановиться на отметке 81.

«Я знаю, если бы ситуация была обратной, Кобе сказал бы: «Буду набирать столько, сколько смогу».

Если бы мертвые могли говорить, я твердо верю, он бы сказал: «Поздравляю, молодой человек. Ты сделал то, что, как я думал, никто не сможет повторить в ближайшие 40–50 лет!» – сказал Адебайо.

Также центровой отметил, что ему до сих пор больно от того, что им с Брайантом так и не довелось встретиться.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Дэна Патрика
Кобе сказал бы дежурные вещи. Токсичить и портить себе имидж – себе дороже, ведь это был бы очень богатый человек. А то, что реально на уме у него, мы бы никогда не узнали ☝🏻
Это очевидно, но когда об этом говорит сам Адебайо, это как-то кринжово)
мало того что великий рекордсмен, так еще и экстрасенс владеющий спиритизмом.
Кобе набрал 81 очко, потому что нужно было геройствовать. Майами без 83 очков от Бэма всё равно бы победил убедительно. Зачем этот рекорд был нужен Хит? Никто не держит своих лидеров на площадке до упора, если выигрыш очевиден. Любая другая команда НБА при желании сможет побить текущий рекорд таким же образом. Это будет позорище. Поэтому все тренера и серьезные специалисты не педалируют этот рекорд.
Кобе скорее всего так и сказал бы, но не факт что так подумал бы. По моим ощущениям он не был тем человеком, который спокойно бы это принял, возможно поэтому он и стал великим, и вообще эти присуще многим легендам лиги, не зря они постоянно болтают всякое о том как они были хороши и как плохи нынешние времена. Один из немногих у кого не чувствуется зависти и соперничества к нынешнему поколению это Айверсон.
Уже и за мёртвых говорит.. Вот это вообще ни к чему.
Что ни говори, а Бэм очень даже ущемился за то что его достижение многие считают мусорным и искусственным.. Приходится даже у мёртвых искать себе поддержку.
Похоже ему самому неловко, тем более рекорд особо не рекорд и его не приняли)
Хах. Если он уже так оправдывается, то сам не верит в честность своего достижения
