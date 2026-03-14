Скотти Барнс выписал ключевой блок-шот Джейлену Грину

Барнс заблокировал Грина в ключевой атаке.

Звездный форвард «Торонто» Скотти Барнс стал автором ключевого блок-шота на защитнике «Финикса » Джейлене Грине в клатче матча.

Этот блок позволил «Рэпторс» провести быструю атаку и укрепить свое преимущество в счете.

«Торонто » довел матч до победы (122:115), на счету Барнса итоговые 14 очков (6 из 12 с игры), 6 подборов и 4 передачи.