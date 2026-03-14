Киган Мюррэй пропустит еще минимум 2 недели

Киган Мюррэй еще не готов вернуться на площадку.

По сообщению «Сакраменто», форвард Киган Мюррэй прогрессирует в реабилитации после растяжения левого голеностопа, однако он пропустит еще минимум две недели.

В текущем сезоне форварда преследуют проблемы со здоровьем. Его дебют в сезоне был отложен до 20 ноября из-за операции на большом пальце левой руки; позже он пропустил пару игр в декабре из-за растяжения икроножной мышцы; затем он пропустил несколько недель из-за растяжения левой лодыжки.

Мюррэй повторно травмировал голеностоп 25 февраля, в своей четвертой игре после возвращения от первоначального растяжения, которое он получил 4 января. В этом сезоне форвард ограничился 23 появлениями на площадке, набирая в среднем 14 очков и 5,7 подбора при 42% с игры и 27,7% из-за дуги.

«Кингс» в настоящее время имеют результат 16-51, худший показатель в Западной конференции и второй худший в лиге.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Джеймса Хэма в соцсети X
«Вашингтон» и «Бруклин» потеряли шансы на выход в плей-офф НБА
13 марта, 14:55
30 интересных фактов про 30 команд НБА
12 марта, 13:00
Демар Дерозан набрал 39 очков и обошел Тима Данкана по результативности за карьеру в НБА
12 марта, 05:56Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кендрик Перкинс об Алперене Шенгюне: «Нельзя выкладываться на 110% в нападении и лишь 40% в защите»
12 минут назад
Единая лига ВТБ. УНИКС сыграет с ЦСКА, «Локомотив-Кубань» принимает «Автодор»
сегодня, 13:42Live
Дэвид Адельман: «Маркус Смарт – причина нашего поражения от «Лейкерс»
сегодня, 13:32
НБА. «Оклахома» сыграет с «Миннесотой», «Торонто» встретится с «Детройтом» и другие матчи
сегодня, 12:30
Фред Ванвлит призвал «заткнуться нахрен» и поумерить хайп в отношении «Сан-Антонио»
сегодня, 12:16
«Это изменило ход игры». Адебайо недоволен пропущенным нарушением правил в клатче проигранного матча с «Орландо»
сегодня, 11:55
Кубок России. «Финал четырех». МБА-МАИ одолел «Пари НН» и впервые стал обладателем Кубка
сегодня, 11:28
Джей Ар Холден: «Мой первый год с Мессиной, даже первые два... если бы я мог уйти, я бы ушел»
сегодня, 11:16
Виктор Вембаньяма заставил Гранта Уильямса передумать и побежать от кольца
сегодня, 08:27Видео
Расселл Уэстбрук – Крису Данну: «Ты кто вообще? Никто. Уноси свою никчемную задницу отсюда!»
сегодня, 08:03
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» сыграет с «Црвеной Звездой», «Партизан» победил «Цедевита Олимпию» и другие матчи
34 минуты назад
Владимир Дячок: «Надо создать условия, чтобы все команды Единой лиги ВТБ участвовали в Кубке России»
38 минут назад
Томас Уолкап и Саша Везенков могут вернуться в матче с «Фенербахче»
57 минут назад
Андрей Зубков – MVP «Финала четырех» Кубка России
сегодня, 13:44
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Франция сыграет с Нигерией, Италия – против Испании и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» примет АЕК, «Паниониос» – «Олимпиакос»
сегодня, 12:30
ACB. «Реал» встретится с «Форса Льейда», «Ховентуд» сыграет с «Барселоной» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» примет «Бешикташ», «Мерсин» встретится с «Галатасараем» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Виртус» примет «Милан», «Ваноли Кремона» – «Брешию» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится со «Страсбуром», «Париж» сыграет с «Гравлин-Дюнкерком»
сегодня, 12:30
Рекомендуем