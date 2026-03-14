Кевин Дюрэнт исполнил 12-й победный бросок за карьеру. С сезона-2007/08 столько же только у Кармело Энтони
Дюрэнт забросил победный мяч в 12-й раз карьеру.
В матче против «Нового Орлеана» звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт стал автором победного попадания за 7,6 секунды до конца.
По количеству победных бросков с момента своего прихода в лигу (сезон-2007/08) форвард теперь делит первое место с Кармело Энтони (по 12).
По итогам матча на счету Дюрэнта 32 очка (13 из 24 с игры), 6 подборов и 5 передач.
«Рокетс» обыграли «Пеликанс» – 107:105.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
А где статистика топ-10 по победным броскам?
