  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
Видео
1

Кевин Дюрэнт исполнил 12-й победный бросок за карьеру. С сезона-2007/08 столько же только у Кармело Энтони

Дюрэнт забросил победный мяч в 12-й раз карьеру.

В матче против «Нового Орлеана» звездный форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт стал автором победного попадания за 7,6 секунды до конца.

По количеству победных бросков с момента своего прихода в лигу (сезон-2007/08) форвард теперь делит первое место с Кармело Энтони (по 12).

По итогам матча на счету Дюрэнта 32 очка (13 из 24 с игры), 6 подборов и 5 передач.

«Рокетс» обыграли «Пеликанс» – 107:105.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoКевин Дюрэнт
logoКармело Энтони
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoХьюстон
logoНовый Орлеан
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А где статистика топ-10 по победным броскам?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем