  • Энтони Слэйтер: «Уорриорз» боятся, что преждевременный выход Стефа Карри может усугубить травму»
Энтони Слэйтер прокомментировал состояние Стефа Карри.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри не играет с конца января. Защитника беспокоит правое колено.

«Следующий сезон уже стал центральным на этом финальном этапе эпохи Карри. «Уорриорз» не хотят им рисковать.

Насколько я понимаю, они опасаются, что преждевременный выход на площадку может усугубить травму и ухудшить ситуацию», – заключил репортер ESPN Энтони Слэйтер.

«Голден Стэйт» идет на 9-м месте в зоне плей-ин с результатом 32-33.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Hoop Collective, youtube NBA on ESPN
Этот сезон для Уорриорз, всё, закончился. Кому там играть? Батлер появится только в следующем сезоне, Карри тоже, Порзингис травмат, Хорфорд то играет то не играет, Грин - не смешно даже.
Этот Уорриоз все, закончился.
Скорее так.
Удивительно и как так получилось?) 🤣 Все твердили им бы живыми сезон пройти уже хорошо будет )
Оставьте уже в покое Шефа и дайте Уорриорз спокойно умереть этой весной
