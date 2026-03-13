Энтони Слэйтер: «Уорриорз» боятся, что преждевременный выход Стефа Карри может усугубить травму»
Энтони Слэйтер прокомментировал состояние Стефа Карри.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри не играет с конца января. Защитника беспокоит правое колено.
«Следующий сезон уже стал центральным на этом финальном этапе эпохи Карри. «Уорриорз» не хотят им рисковать.
Насколько я понимаю, они опасаются, что преждевременный выход на площадку может усугубить травму и ухудшить ситуацию», – заключил репортер ESPN Энтони Слэйтер.
«Голден Стэйт» идет на 9-м месте в зоне плей-ин с результатом 32-33.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
