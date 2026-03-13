  • Джонни Джузэнг: «Общался со своим хорошим другом Лукой Шаманичем, слышал только положительные вещи о «Зените»
1

Джонни Джузэнг: «Общался со своим хорошим другом Лукой Шаманичем, слышал только положительные вещи о «Зените»

Джонни Джузэнг рассказал о переходе в «Зенит».

24-летний форвард Джонни Джузэнг прибыл в расположение «Зенита».

«Я слышал много хорошего о клубе. Когда общался с представителями клуба и со своим хорошим другом Лукой [Шаманичем], слышал только положительные вещи — и о клубе, и о конкурентной лиге. Это место, где я могу продолжать учиться, становиться лучше и соревноваться на высоком уровне. Поэтому я очень рад — выйти на площадку, надеть форму «Зенита» и играть. Я немного узнал об истории клуба и думаю, что это отличный вариант для меня.

[Лука] сказал, что ему здесь очень нравится. Ему нравится быть частью этой команды, нравится стиль игры. Он говорил, что в клубе хорошо заботятся об игроках, что это прекрасный город и интересная страна — Россия. Отличное место, чтобы получить новый опыт.

Он рассказал много хорошего. Лука — мой близкий друг, поэтому я доверяю его мнению и, конечно, принял его слова во внимание.

Я очень рад познакомиться со всеми: с тренером, с Сани, с генеральным директором, со всей организацией. Похоже, здесь отличная команда и отличная атмосфера. Я очень рад и с нетерпением жду, когда все начнется по-настоящему», – поделился баскетболист.

Джузэнг и Шаманич были одноклубниками во время выступления за «Юту» (2022-24).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
Спорц, теряешь хватку 😀
Когда общался с представителями клуба и со своим хорошим другом Лукой
И все, без всяких фамилий в скобках
