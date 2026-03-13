4

Билли Донован: «От фронт-офиса никаких других инструкций. Выходить и бороться»

Билли Донован рассказал о планах «Чикаго» на конец «регулярки».

«Буллз» решились на перестройку команды и идут на 12-м месте на Востоке (27-39).

«У меня нет никаких особых инструкций от фронт-офиса, кроме как стараться изо всех сил.

Если дело дойдет до ситуации, когда у нас математически не будет шансов на плей-офф, а парни будут при этом играть с травмами, может быть, скажут сначала их привести в норму. Я не знаю.

Пока у нас в планах выходить на площадку и бороться», – рассказал главный тренер команды Билли Донован.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chicago Sun-Times
Самое худшее это когда человек сам дураком притворяется, либо других за идиотов держит
Казбек Бимбасов
Самое худшее это когда человек сам дураком притворяется, либо других за идиотов держит
А я верю что они борятся. Просто играют как гвно
Шутка дня)
Билли,мы тебе верим.Надо еще из-зо всех сил постараться и хотя в топ 10 драфта попасть.Боритесь.Нам нужен топ новичок
