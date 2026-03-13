Пау Газоль стал послом женского чемпионата мира-2026
Пау Газоль поможет в проведении баскетбольного чемпионата мира-2026 среди женщин.
Член Залов славы баскетбола имени Нейсмита и ФИБА Пау Газоль взял на себя роль глобального посла женского чемпионата мира-2026. Испанец будет помогать в продвижении турнира.
Газоль уже выступал в подобном качестве на предыдущем чемпионате в Сиднее и теперь присоединился к Сью Берд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
