Пау Газоль стал послом женского чемпионата мира-2026

Пау Газоль поможет в проведении баскетбольного чемпионата мира-2026 среди женщин.

Член Залов славы баскетбола имени Нейсмита и ФИБА Пау Газоль взял на себя роль глобального посла женского чемпионата мира-2026. Испанец будет помогать в продвижении турнира.

Газоль уже выступал в подобном качестве на предыдущем чемпионате в Сиднее и теперь присоединился к Сью Берд.