Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»

Сильвен Франциско может уехать в Грецию летом.

28-летний французский разыгрывающий «Жальгириса » Сильвен Франциско проводит успешный второй сезон в литовском клубе, набирая 17 очков, 6,4 передачи и 3,1 подбора в среднем при 41% точности из-за дуги в Евролиге.

У Франциско остается еще один год по текущему контракту, однако соглашение предусматривает возможность выкупа в межсезонье.

«Знаю об интересе со стороны других команд, но я, возможно, останусь в «Жальгирисе» еще на один сезон. Для перехода иногда стоит понимать задумки клуба, тренеров, возможность быть эффективным и задействованным в команде», – заключил защитник.

Игрок подтвердил конкретный интерес со стороны «Олимпиакоса » и «Панатинаикоса ».