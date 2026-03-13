Сильвен Франциско подтвердил интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса»
Сильвен Франциско может уехать в Грецию летом.
28-летний французский разыгрывающий «Жальгириса» Сильвен Франциско проводит успешный второй сезон в литовском клубе, набирая 17 очков, 6,4 передачи и 3,1 подбора в среднем при 41% точности из-за дуги в Евролиге.
У Франциско остается еще один год по текущему контракту, однако соглашение предусматривает возможность выкупа в межсезонье.
«Знаю об интересе со стороны других команд, но я, возможно, останусь в «Жальгирисе» еще на один сезон. Для перехода иногда стоит понимать задумки клуба, тренеров, возможность быть эффективным и задействованным в команде», – заключил защитник.
Игрок подтвердил конкретный интерес со стороны «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Nova Sports
2 комментария
Опять Жальгирис раздербанят ####.
Такова судьба таких клубов - лучших игроков перехватывают богатые клубы)
